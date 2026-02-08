Reformas constitucionales son para el bienestar del pueblo, destaca gobernador en Diálogos con Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante la quinta emisión del programa "Diálogos con Américo", el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el evento del 5 de febrero en el 109 Aniversario de la Constitución de 1917 al asegurar que este mensaje es un referente que expone el significado y la visualización de las reformas constitucionales, así como las leyes secundarias, en búsqueda del bienestar de la gente y de la felicidad del pueblo.

Este domingo por la tarde, en su programa, el gobernador aseguró que es de suma importancia conocer las 22 reformas constitucionales y las 50 reformas a leyes secundarias a las que se refirió la presidenta y que recuperan el sentido social y la soberanía de la nación, recogidas de la Constitución de 1917.

En otro tema, aseguró que la energía es la palanca del desarrollo en Tamaulipas y el estado cuenta con todas las condiciones para seguir siendo referente y un generador sólido a nivel nacional. Asimismo, mencionó algunas de las acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado en materia de energía y destacó que el inicio del Programa de Electrificación al 100 por ciento y la reducción de tarifas eléctricas en cinco municipios son resultado y ejemplo de un gobierno que se preocupa por lograr el bienestar social de toda su población.

Agregó que Tamaulipas genera 8,569 megawatts y de ellos 1,722 megawatts se producen a través de energías limpias, como son las eólicas, pero las perspectivas de proyectos de desarrollo energético en el estado indican que, en un futuro próximo, la entidad volverá a situarse en primer lugar a nivel nacional en este sector.

Expuso que el estado cuenta con todas las formas para generar energía, como son: el gas, las plantas de ciclo combinado, los parques de generación eólica, además de que se están desarrollando en ciertas áreas la energía fotovoltaica y los biocombustibles para la obtención de etanol.

"Hay una gran diversidad de fuentes potenciales de energía para que Tamaulipas siga destacando en el concierto nacional como una entidad con muchas fortalezas que le va a permitir su desarrollo en el mediano y largo plazo, pero también en contribuir con esto al desarrollo de nuestro país", mencionó.

Américo Villarreal detalló que, gracias a las gestiones de su gobierno, la Comisión Federal de Electricidad autorizó la reclasificación de tarifas para los municipios de Güémez, Abasolo, El Mante, Padilla y González; el próximo verano, este beneficio se verá reflejado en los recibos de luz, además de que continúan las gestiones para lograr un nuevo paquete de más municipios con este logro.

También mencionó las acciones del programa de electrificación que ya inició esta semana en el municipio de Casas y que permitirá llevar luz eléctrica al 100 por ciento de los hogares tamaulipecos.

Durante la emisión del programa se contó con la participación de radioescuchas de diversos municipios, a quienes el mandatario estatal respondió sus preguntas y reiteró todo su compromiso para que el desarrollo energético del estado sea palanca para generar mejores condiciones y oportunidades para el bienestar de sus familias.

El programa “Diálogos con Américo”, conducido por Héctor Cabrera, se transmite los domingos a partir de las 18:00 horas, en el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, en el 107.9 de FM y 1480 de AM, en el Facebook de Radio Tamaulipas, en el canal de YouTube: RadioTamaulipasRTV y en X, @SERTVTamaulipas.

Las audiencias pueden hacer preguntas directamente al gobernador y participar en este programa mediante mensajes de texto o mensajes de voz a través de WhatsApp, al número 834 425 00 58.