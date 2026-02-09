Avanza Tamaulipas en justicia laboral: mÃ¡s del 60% del rezago histÃ³rico ha sido abatido desde 2022

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el inicio de la actual administraciÃ³n estatal, la SecretarÃ­a del Trabajo y PrevisiÃ³n Social, ha emprendido una transformaciÃ³n profunda del sistema de justicia laboral en Tamaulipas, enfrentando de manera frontal un rezago histÃ³rico acumulado durante dÃ©cadas.

Luis Gerardo Illoldi Reyes, titular de la dependencia, dijo que a partir de 2022, la dependencia ha logrado abatir mÃ¡s del 60 por ciento de los expedientes rezagados, reduciendo una carga que ascendÃ­a a miles de asuntos heredados.

Dijo que actualmente, solo permanecen alrededor de ocho mil expedientes en trÃ¡mite, cifra que continÃºa disminuyendo mes con mes de manera sostenida, gracias a un impulso procesal constante y una estrategia integral de atenciÃ³n.

"La proyecciÃ³n institucional es clara: concluir la totalidad de los expedientes antes de 2028, convirtiendo a Tamaulipas en uno de los estados con mayor avance en la regularizaciÃ³n de su sistema laboral a nivel nacional", expresÃ³.

IndicÃ³ que este avance no solo representa eficiencia administrativa, sino una verdadera defensa de los derechos de las y los trabajadores. Con la puesta en marcha efectiva del nuevo modelo de justicia laboral, se consolidÃ³ el funcionamiento de los Centros de ConciliaciÃ³n Laboral de Tamaulipas, que hoy son la primera vÃ­a de resoluciÃ³n de conflictos. Gracias a este esquema, ocho de cada diez casos se resuelven mediante conciliaciÃ³n, evitando juicios largos y costosos.

AdemÃ¡s, el tiempo promedio de resoluciÃ³n de conflictos laborales es de 20 dÃ­as, cuando la ley establece un plazo mÃ¡ximo de 40, lo que coloca a Tamaulipas por encima de la media nacional en eficiencia y efectividad. Este modelo beneficia directamente a miles de familias tamaulipecas y fortalece la confianza en las instituciones.

RefiriÃ³ que la SecretarÃ­a del Trabajo tambiÃ©n ha actuado con firmeza en los casos que requieren medidas legales mÃ¡s severas, impulsando diligencias, para garantizar el cumplimiento de resoluciones y el pago justo a las personas trabajadoras.

TambiÃ©n, refiriÃ³ que en paralelo, la dependencia mantiene una polÃ­tica de cero tolerancia a la corrupciÃ³n, reforzando los mecanismos de supervisiÃ³n interna y atendiendo cualquier seÃ±alamiento con responsabilidad, transparencia y apego a la ley. El objetivo es claro: erradicar prÃ¡cticas indebidas y garantizar un servicio pÃºblico digno, profesional y humano.

"Estos resultados son reflejo de una gestiÃ³n alineada con la polÃ­tica de humanismo y transformaciÃ³n impulsada por el gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya, donde la justicia laboral deja de ser un trÃ¡mite interminable y se convierte en un derecho efectivo, accesible y cercano a la gente", concluyÃ³.