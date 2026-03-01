“Chihuahua no se entrega, lo defenderemos con ley, con carácter y con humanidad”: Maru Campos rinde su 4to Informe de Resultados

“Chihuahua no se entrega. No se entrega la dignidad de nuestra gente, la libertad que tanto ha costado construir ni el futuro de nuestras familias. Defenderemos el estado con ley, con carácter y con dignidad”, afirmó la gobernadora Maru Campos en la presentación de su 4to Informe de Resultados.

Durante el evento, la mandataria anunció que este año se desplegará la mayor inversión anual en infraestructura para su entidad, con alrededor de 5 mil millones de pesos (mdp), de los cuales, dijo, cerca de mil mdp se ejecutarán en coordinación con los ayuntamientos para llegar a donde se necesita.

“En Chihuahua gobernamos para unir y para construir, lo que siempre nos ha sacado adelante es la esperanza, la visión y nuestro amor por esta tierra”, indicó a los presentes.

Destacó que se arrancarán obras viales clave en la capital y en Ciudad Juárez, con la construcción de múltiples pasos a desnivel, tanto superiores como inferiores, la adecuación de retornos y la rehabilitación de vías claves, con la finalidad de agilizar y desahogar el tráfico en puntos prioritarios para la ciudadanía.

También se realizarán labores integrales de rehabilitación en espacios públicos representativos y la remodelación de áreas hospitalarias en distintas regiones del territorio estatal, con acciones que llegarán a municipios como Delicias, Parral, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, entre otros.

Dio a conocer que además se lanzará el esquema PROVEE+ de más de 40 mdp para respaldar a los proveedores locales y ayudarlos a integrarse a las cadenas globales de suministro, y que se invertirá más en créditos productivos que en todos los años anteriores de esta administración juntos.

A través de Impulso NAFIN, explicó, se destinan 50 mdp que, gracias al efecto multiplicador con la banca, se convierten en 900 mdp en créditos reales para micro, pequeñas y medianas empresas chihuahuenses.

“Chihuahua tiene todo para ofrecerle al mundo. Estamos construyendo el puente para que eso ocurra”, dijo.

Presentó los resultados más destacados conseguidos el año anterior en los rubros prioritarios, y resaltó la reducción en un 18 por ciento de los homicidios dolosos en el territorio estatal, así como el aumento en el mismo porcentaje de la confianza en estas instituciones desde el inicio de su gestión.

Indicó que en lo que va de su administración se ha llevado el acceso por primera vez a agua potable o drenaje a más de 390 mil chihuahuenses, prácticamente el 10 por ciento de la población de la entidad, por lo que arriba del 95 por ciento de las viviendas ya cuentan con recurso hídrico.

“Invertir en agua, es invertir en dignidad. Es hacer justicia social. Y también, es gobernar pensando en lo esencial”, aseguró.

Subrayó también lo logrado mediante el programa MediChihuahua, que ya registra más de 536 mil chihuahuenses afiliados a este servicio gratuito, mediante el cual se ha otorgado atención incluso a personas que lo necesitaban y no estaban aún afiliadas, con un total superior a 866 mil beneficiados.

En esta misma línea de su política humanista, refirió lo alcanzado a través de NutriChihuahua, con desayunos escolares que permiten que más de 180 mil infantes inicien su jornada con alimento en el estómago, y las más de 6 mil toneladas de maíz, arroz y frijol distribuidas para arriba de 25 mil familias, principalmente de la Sierra Tarahumara.

A eso se añade el apoyo alimentario otorgado a las más de 19 mil personas mayores y con discapacidad, y la comida caliente disponible diariamente en los comedores comunitarios, espacios que respaldan a quienes más lo requieren y que este año pasaron de 23 a 40.

“Que se escuche fuerte y claro, y que llegue lejos: Chihuahua es de los chihuahuenses, y que se aguanten, porque a este Gobierno todavía le falta lo mejor”, reafirmó.