Durazo y Sheinbaum benefician a más de 176 mil habitantes de la frontera con Senderos Seguros

Hermosillo, Sonora; 1 de marzo de 2026.- Con la firma de convenio para la creación de Senderos Seguros, Camina Libre Camina Segura, que se llevó a cabo entre el Gobierno de Sonora, encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), se beneficia a 176 mil 685 habitantes de San Luis Río Colorado como parte de uno de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con las familias sonorenses.

El mandatario estatal explicó que este acuerdo quedó signado en presencia de la secretaria de Comunicaciones y Transportes de la SICT, Tania Carro Toledo y el presidente municipal de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval Gámez, con el objetivo de iniciar la ejecución de las obras en el municipio fronterizo.

El convenio establece los mecanismos para la construcción e implementación de senderos seguros, mejora del sistema de alumbrado público, intervención de infraestructuras y la creación de murales urbanos como estrategia integral para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esa región.

La creación de Senderos Seguros beneficia principalmente a mujeres y niños que enfrentan problemas de inseguridad, al proporcionar a la ciudadanía espacios iluminados que hagan el tránsito peatonal más seguro y como eje rector la recuperación del espacio público en beneficio de sus habitantes.

Entre las acciones que se tienen contempladas están la iluminación, a fin de modernizar y aumentar el alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad con tecnología LED, y generar entornos amigables para la movilidad peatonal, incluyente y segura.