Gobernador Durazo convierte a Sonora en líder manufacturero en la frontera norte

Con la estrategia de desarrollo industrial impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles, la entidad sonorense se posiciona como uno de los motores manufactureros más dinámicos del país, al registrar un crecimiento sostenido en la industria manufacturera de noviembre de 2021 a noviembre de 2025, pasando de 3.2 a 4.5 por ciento de incremento, respectivamente, el más alto entre los estados de la frontera norte y el cuarto a nivel nacional.

El titular del Ejecutivo estatal precisó que, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) correspondiente a noviembre, en particular, la manufactura avanzada registró un crecimiento anual de 8.9 por ciento, el más importante dentro del sector, confirmando la transición de Sonora hacia actividades industriales de mayor contenido tecnológico.

En términos anuales, la actividad industrial de Sonora reportó un crecimiento de 0.6 por ciento en su conjunto; sin embargo, al interior de la estructura productiva destaca el sólido desempeño del sector manufacturero, que se consolida como uno de los principales pilares de la economía estatal.

El avance de este sector se vincula directamente con la estrategia del Plan Sonora de Energías Sostenibles, iniciativa que ha permitido consolidar a la entidad como un polo emergente de innovación industrial en el norte del país, al impulsar cadenas de valor asociadas a la electromovilidad, la transición energética y la industria de semiconductores.

Este resultado refleja el impacto de la política de transformación económica promovida por el mandatario sonorense, enfocada en fortalecer la industria de alto valor agregado y atraer inversiones estratégicas que impulsen el desarrollo financiero de la entidad.

Con estos avances, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece la posición de Sonora dentro del mapa industrial nacional y refrenda su potencial como uno de los principales destinos para la inversión manufacturera de alto valor tecnológico en México.