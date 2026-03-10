Salud y turismo impulsan a Tamaulipas entre los estados con mejores indicadores: Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los esfuerzos realizados y el trabajo atento han permitido que los indicadores en materia de salud y turismo sean favorables y permitan a Tamaulipas destacar a nivel nacional, además de elevar la calidad de vida y el bienestar de las familias en los 43 municipios, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, durante la rueda de prensa semanal.

En materia de salud, dijo, se logró recuperar lo que estaba colapsado y avanzar hacia un sistema de salud universal y gratuito, tal y como lo establece el Artículo 4 Constitucional, que reconoce el derecho humano a la salud, además de registrar importantes avances como la inversión histórica de 4,300 MDP en infraestructura hospitalaria, la reducción en 25 puntos porcentuales de la muerte intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio, el surtimiento garantizado al 100% de medicamentos oncológicos, la disminución de 76% en casos de dengue y el haber logrado, hasta el día de hoy, destacar como el único estado sin casos de sarampión en el presente año.

Asimismo, se subrayó que Tamaulipas es la única entidad que cuenta en su estructura con una dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable, y es punta de lanza a nivel nacional en la implementación del Ibreast Exam, un dispositivo para detectar el cáncer de mama.

Respecto a la federalización de los servicios de salud al IMSS Bienestar, el doctor Gabriel De la Garza Garza, director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, explicó que a la fecha se han transferido 367 unidades médicas y 3,568 trabajadores; demás, dijo, se han basificado 915 trabajadores y se han contratado 1,121, lo que representa que 2,026 profesionales de la salud cuentan con mejores condiciones laborales.

Por su parte, el titular de la Comisión Estatal para la Prevención contra Riegos Sanitarios (COEPRIS), Mario Rebolledo Urcádiz, explicó que a la fecha operan 57 centros de atención y rehabilitación de adicciones con los que ya se trabaja para su regulación a través de una comisión de 11 instituciones de gobierno y además mencionó que la dependencia a su cargo ha realizado 300 muestreos de playa “y todas las playas de Tamaulipas están en condiciones de ser utilizadas”.

CONSOLIDACIÓN TURÍSTICA CON LIDERAZGO NACIONAL

En la conferencia de prensa, el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez destacó que en los últimos tres años se ha logrado la consolidación turística de Tamaulipas con liderazgo nacional, hasta registrar una afluencia histórica en 2025 de 17.4 millones de visitantes; 3.2 millones superior respecto a 2024, lo que permitió generar una derrama de más de 16 mil MDP, un 24 por ciento respecto al año anterior.

Agregó que el sector turístico registró en 2025, 150,695 personas ocupadas, logrando generar 30,425 empleos adicionales respecto a 2024, lo que coloca a Tamaulipas en primer lugar nacional.

Hernández Rodríguez se refirió a las distinciones y reconocimiento recibidas por Tamaulipas a nivel nacional e internacional y mencionó los eventos de turismo deportivo y el de turismo de reuniones.

Además, enfatizó la realización del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, el segundo evento más importante que realiza la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y cuya sede se consiguió gracias a las gestiones del gobernador Américo Villarreal, a celebrarse en noviembre en Tampico con la participación de 177 Pueblos Mágicos y 2,500 expositores, esperando una asistencia de más de 7 mil visitantes.