Desde la maÃ±anera, Claudia Sheinbaum encabeza entrega de viviendas en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La meta del programa Vivienda para el Bienestar registra un avance de casi 60 por ciento en Tamaulipas, afirmÃ³ Edna Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien luego de un enlace virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, y acompaÃ±ada del director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza reconociÃ³ que, con el apoyo del gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya, al tÃ©rmino del sexenio se podrÃ­a abatir el rezago de vivienda en este estado. "Vamos por eso", expresÃ³.

Durante la conexiÃ³n a la conferencia maÃ±anera, desde el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, entregaron su nueva vivienda a Thania Nayeli MartÃ­nez HernÃ¡ndez, beneficiaria del programa Vivienda para el Bienestar, de un total de 42 nuevas viviendas.

"De la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a seguir llevando vivienda, bienestar, certeza jurÃ­dica y justicia a todo MÃ©xico. Porque cuando una familia recibe las llaves de su casa, no solo recibe las paredes, el techo, recibe la seguridad, recibe la justicia y recibe un nuevo comienzo. Eso es la Cuarta TransformaciÃ³n", afirmÃ³ Vega Rangel.

AgregÃ³ que de la meta inicial de 43 mil viviendas para el estado, el nÃºmero se incrementÃ³ a 84,026, lo que representa una inversiÃ³n de 50 mil millones de pesos, generando 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos. InformÃ³ que, en la entidad, el Infonavit y la ComisiÃ³n Nacional de Vivienda (Conavi) ya tienen cerca del 60 por ciento de la meta sexenal, mientras que, en escrituraciÃ³n se han entregado 3 mil 350 escrituras.

AGRADECE AMÃ‰RICO EL RESPALDO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM



El gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya agradeciÃ³ la distinciÃ³n de realizar la entrega de vivienda desde Tamaulipas y destacÃ³ el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su preocupaciÃ³n para impulsar el bienestar y el desarrollo humano.

"Compartir este momento es un momento humano, es un momento de vivencia muy valorable en que podemos decir y percibir que nos da mucho gusto que te estÃ© yendo bien, porque es muy seguro que si a ti te va bien, a nosotros tambiÃ©n nos va a ir bien y que podamos seguir construyendo esta gran sociedad que nos merecemos los mexicanos y, sobre todo, en esta gran entidad que es nuestro Tamaulipas", mencionÃ³.

CONTRATADAS Y EN CONSTRUCCIÃ“N 45 MIL 500 VIVIENDAS EN TAMAULIPAS

En el evento, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informÃ³ que en Tamaulipas estÃ¡n contratadas y en construcciÃ³n 45,500 viviendas y este aÃ±o la cifra podrÃ­a incrementarse en 10,000 mÃ¡s, lo que permitirÃ­a alcanzar el 90 % de la meta sexenal, ademÃ¡s de que se beneficiarÃ¡ a 289 mil familias con la reestructuraciÃ³n de los crÃ©ditos impagables y la liberaciÃ³n de 17 mil escrituras de manera gratuita.

"Estamos avanzando muy rÃ¡pido aquÃ­; Tamaulipas es de los estados donde mÃ¡s avances traemos en Vivienda para el Bienestar", reconociÃ³ el funcionario.

ExplicÃ³ que en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas se construyen 935 viviendas y ya se han entregado 277.

A nombre de las y los beneficiarios del Infonavit, Karla Gabriela RÃ­os RodrÃ­guez agradeciÃ³ a las autoridades por la entrega de su vivienda. "Gracias a ustedes, mis hijos van a tener un hogar digno", expresÃ³.