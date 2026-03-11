Gobernador Durazo moderniza red carretera sonorense con inversión de 10 mil millones

Con la presentación del Programa de Mejoramiento Carretero, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolida una transformación profunda en conectividad y el desarrollo de la entidad, a través de inversiones históricas en infraestructura carretera, con una inversión sin precedentes de 10 mil 285 millones de pesos.

Durante la Conferencia de Prensa semanal, el mandatario estatal mencionó que, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con el respaldo del Gobierno de México, de 2021 a 2025, se han destinado 9 mil 363 millones de pesos para la modernización de carreteras, asegurando vías más modernas, seguras y eficientes, al tiempo que impulsa el comercio y la economía de la región.

Para este año, con la suma de esfuerzos del Gobierno de Sonora y la SICT, se proyecta una inversión superior a los 10 mil 200 millones de pesos entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México, y por primera vez se ponen en marcha proyectos estratégicos con inversión privada. Este año se destinarán 106 millones de pesos para la construcción de caminos artesanales, un programa que beneficia directamente a comunidades que históricamente habían permanecido desvinculadas.

Entre las obras clave que destacan este 2026 está el libramiento de Navojoa con una inversión de mil 500 millones y el de Nogales que representa un recurso de 800 millones de pesos; la carretera Hermosillo-Bahía de Kino que ya dio inicio con una inversión de 500 millones; carretera Guaymas-Chihuahua en la que se invierten 4 mil millones; Ímuris-Cananea con 450 millones; Sonoyta-Puerto Peñasco con inversión de 450 millones y Sonoyta-San Luis Río Colorado con 71 millones. Además, se prevé la modernización con camino de acceso a Puerto Lobos por el orden de los 40 millones de pesos.

“Para 2026 tenemos una inversión carretera de 10 mil 285 millones de pesos ¿y en qué se va a ir esa enorme cantidad?, inversión federal son 7 mil millones de pesos, inversión estatal 984 millones de pesos, e inversión privada 2 mil 300 millones de pesos”, indicó.

Actualmente se gestionan proyectos clave que permitirán detonar el comercio, la atracción de nuevas inversiones, y el incremento de oportunidades económicas para las y los sonorenses, tales como los libramientos de Caborca, Sonoyta, y San Luis Río Colorado, así como las carreteras Ímuris-Aribabi, y la de Altar-Sásabe.

El gobernador Durazo Montaño destacó que Sonora vive un momento de transformación de carácter histórico, con inversiones sin precedentes que impulsan el desarrollo económico y el fortalecimiento de la conectividad carretera en la entidad.