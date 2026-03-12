Con modernización de aduanas y Senderos Seguros, Gobernador Durazo fortalece la movilidad comercial

Con una inversión de alrededor de 400 millones de pesos y en beneficio de 600 mil habitantes de la región, el gobernador Alfonso Durazo Montaño arrancó la obra de modernización de la Aduana de San Luis Río Colorado I, proyecto que potenciará la economía del estado convirtiéndose en el nodo logístico comercial del noroeste del país.

Junto al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Fernando Marín Mollinedo, el gobernador Durazo durante la colocación de la primera piedra, destacó que con la modernización de la aduana de San Luis Río Colorado se fortalecerá la movilidad y seguridad fronteriza, se agilizará el cruce entre México y Estados Unidos mediante una mayor integración logística con el suroeste del vecino país, y se garantizarán operaciones más eficientes con equipo y tecnología.

"Venir el día de hoy a poner la primera piedra de la Aduana de San Luis Río Colorado se convierte en un evento, en un hecho de carácter histórico porque tiene 25 años de gestión, porque la comunidad no bajó la guardia, San Luis Río Colorado tiene una gran comunidad, un gran sector social y un gran sector empresarial", expresó el mandatario estatal.

El proyecto contempla una reconfiguración integral de los accesos y de la infraestructura operativa del puerto fronterizo, con acciones que permitirán optimizar la movilidad de peatones y vehículos, así como mejorar los procesos de inspección y seguridad. Entre las principales mejoras se encuentra el incremento de 4 a 8 carriles de revisión vehicular tipo COVELI (Continuidad Operativa de Vehículos Ligeros), la construcción de 22 bahías de revisión y la habilitación de nuevos accesos que permitirán distribuir de manera más eficiente el tránsito fronterizo.

Asimismo, se prevé la separación de flujos vehiculares y peatonales, lo que contribuirá a reducir la saturación del cruce actual y brindar mayor seguridad a los miles de usuarios que diariamente transitan entre ambas ciudades fronterizas. Actualmente, por este puerto cruzan anualmente más de 2.4 millones de peatones y alrededor de 3.7 millones de vehículos, lo que ha generado tiempos de espera de hasta dos horas para peatones y tres horas y media para automovilistas.

El proyecto contempla, además, la construcción de un edificio que concentrará a diversas dependencias federales que operan en el puerto fronterizo, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), el Instituto Nacional de Migración, el DIF, SENASICA y la Guardia Nacional, lo que permitirá una operación más coordinada y eficiente.

Durante su gira de trabajo por la ciudad fronteriza, el mandatario sonorense también entregó la primera etapa del proyecto “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura”, una obra que representa un compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum para beneficiar principalmente a mujeres y niños que enfrentan problemas de inseguridad, al proporcionar espacios iluminados que hagan el tránsito peatonal más seguro y como eje rector la recuperación del espacio público en favor de todas y todos.

Durazo Montaño detalló que se invirtieron 50 millones de pesos en el proyecto que contempló la intervención de casi 20 kilómetros de vialidades dentro de la ciudad, donde se instalaron nuevas luminarias LED, postes de alumbrado público y mejoras en la infraestructura urbana para brindar mayor iluminación y seguridad a peatones y automovilistas.

Las acciones beneficiaron vialidades como avenida Nuevo León, avenida Revolución, avenida Libertad, calle 47 y el bulevar Luis Donaldo Colosio, además de incluir la creación de murales artísticos que contribuyen al mejoramiento del entorno urbano.