Con el primer Sendero Seguro del país, Gobernador Durazo consolida mayor seguridad en la frontera

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora .- Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la movilidad urbana y la recuperación de espacios públicos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura”, convirtiendo a San Luis Río Colorado en la primera ciudad a nivel nacional en inaugurar esta obra estratégica.



El mandatario estatal, junto a Tania Carro Toledo subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el alcalde César Iván Sandoval Gámez, destacó que este proyecto forma parte de las acciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al Gobierno de Sonora para mejorar la iluminación y la imagen urbana y brindar entornos más seguros y dignos a las familias sonorenses, mediante infraestructura que favorezca la convivencia social y reduzca zonas de riesgo en la vía pública.



La obra fue desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), con una inversión de 50 millones de pesos, para intervenir casi 40 kilómetros de vialidades dentro de la ciudad.



"Quiero decir a ustedes que es el primer Sendero Seguro que se inaugura a nivel nacional. Que inicia en San Luis Río Colorado e iniciamos con 40 kilómetros de luminarias en una primera etapa, y como ya se mencionó, vienen dos etapas adicionales. Los Senderos Seguros que ponemos hoy en marcha van a ser una contribución muy importante a la seguridad, pero sobre todo a la tranquilidad de las familias", indicó el gobernador Alfonso Durazo.



Entre las principales acciones realizadas destacan: sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED de 150 y 100 watts para mejorar la visibilidad nocturna; instalación de postes de alumbrado público de distintas alturas, con 1,093 bases y 2,447 luminarias; colocación de bases de medición para su conexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e intervención artística con 10 murales que abarcan 1,200 metros cuadrados, representativos de la identidad regional.



Las vialidades beneficiadas incluyen la avenida Nuevo León (de calle 2 a calle 47); avenida Revolución (de calle 2 a calle 47); avenida Libertad (de calle 2 a calle 26); calle 47 (de avenida Libertad a avenida Nuevo León); bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo de la caseta del Puente Río Colorado a la carretera del Valle.



Durante el evento, el gobernador Durazo Montaño resaltó que la iluminación y recuperación de espacios públicos son herramientas clave para fortalecer la seguridad comunitaria y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente para mujeres, niños, jóvenes y familias que transitan diariamente por estas vialidades.