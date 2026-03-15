Con el primer Sendero Seguro del país, Gobernador Durazo consolida mayor seguridad en la frontera

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Con el primer Sendero Seguro del país, Gobernador Durazo consolida mayor seguridad en la fronteraSon 40 kilómetros de luminarias en una primera etapa con una inversión de 50 millones de pesos para brindar entornos más seguros y dignos a las familias sonorenses, mediante infraestructura que favorezca la convivencia social y reduzca zonas de riesgo en la vía pública.
SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora .- Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la movilidad urbana y la recuperación de espacios públicos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de la primera etapa del proyecto “Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura”, convirtiendo a San Luis Río Colorado en la primera ciudad a nivel nacional en inaugurar esta obra estratégica.
El mandatario estatal, junto a Tania Carro Toledo subsecretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y el alcalde César Iván Sandoval Gámez, destacó que este proyecto forma parte de las acciones que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto al Gobierno de Sonora para mejorar la iluminación y la imagen urbana y brindar entornos más seguros y dignos a las familias sonorenses, mediante infraestructura que favorezca la convivencia social y reduzca zonas de riesgo en la vía pública.
La obra fue desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), con una inversión de 50 millones de pesos, para intervenir casi 40 kilómetros de vialidades dentro de la ciudad.
"Quiero decir a ustedes que es el primer Sendero Seguro que se inaugura a nivel nacional. Que inicia en San Luis Río Colorado e iniciamos con 40 kilómetros de luminarias en una primera etapa, y como ya se mencionó, vienen dos etapas adicionales. Los Senderos Seguros que ponemos hoy en marcha van a ser una contribución muy importante a la seguridad, pero sobre todo a la tranquilidad de las familias", indicó el gobernador Alfonso Durazo.
Entre las principales acciones realizadas destacan: sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED de 150 y 100 watts para mejorar la visibilidad nocturna; instalación de postes de alumbrado público de distintas alturas, con 1,093 bases y 2,447 luminarias; colocación de bases de medición para su conexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e intervención artística con 10 murales que abarcan 1,200 metros cuadrados, representativos de la identidad regional.
Las vialidades beneficiadas incluyen la avenida Nuevo León (de calle 2 a calle 47); avenida Revolución (de calle 2 a calle 47); avenida Libertad (de calle 2 a calle 26); calle 47 (de avenida Libertad a avenida Nuevo León); bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo de la caseta del Puente Río Colorado a la carretera del Valle.
Durante el evento, el gobernador Durazo Montaño resaltó que la iluminación y recuperación de espacios públicos son herramientas clave para fortalecer la seguridad comunitaria y mejorar la calidad de vida de la población, especialmente para mujeres, niños, jóvenes y familias que transitan diariamente por estas vialidades.