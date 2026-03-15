Sonora es líder con médicos especialistas del IMSS incorporados al sistema de salud: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora; 15 de marzo de 2026.- Sonora se posiciona como el estado líder a nivel nacional en la incorporación de médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un total de 419 contrataciones, producto del compromiso que asumió el gobernador Alfonso Durazo Montaño para fortalecer el sistema de salud en la entidad.



El titular del Ejecutivo estatal señaló que, durante la Jornada de Reclutamiento 2026 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizada en el Centro de Convenciones Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) de Ciudad de México, se dio a conocer que Sonora está entre los estados que más médicos especialistas han incorporado a los hospitales de la instancia, además de Estado de México Oriente (407), Coahuila (351), Chihuahua (297) y Michoacán (283).



Este avance en la entidad sonorense, mencionó Durazo Montaño, permitirá fortalecer la atención médica en hospitales y unidades de salud, incluido el municipio de Hermosillo, y se complementa a las acciones de reforzamiento de la infraestructura hospitalaria en Sonora con la construcción y modernización de seis hospitales.



“Hemos hecho un esfuerzo sin precedente para lograr que en Sonora se cuente con atención médica especializada; a través de la contratación de más médicos de distintas especialidades fortalecemos los servicios de salud a la ciudadanía para consolidar un sistema de primer nivel en la entidad, además de contar con nueva infraestructura hospitalaria que amplia, a su vez, la cobertura a lo largo y ancho del estado”, enfatizó.



Entre el 2 y el 11 de marzo se contrataron 419 médicos especialistas para Sonora, como parte del proceso nacional que sumó 7 mil 400 médicos para reforzar la atención médica en todo el país, especialmente en zonas consideradas de difícil cobertura.



En esta jornada, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció a Sonora como el estado con mayor número de contrataciones y destacó que la incorporación de nuevos especialistas permitirá mejorar la capacidad de atención en hospitales del Seguro Social y avanzar en el fortalecimiento de los servicios de salud.



Por su parte, el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, reconoció la importancia de este proceso de contratación para garantizar que más médicos especialistas ejerzan su profesión en distintas regiones del país donde se requiere fortalecer los servicios médicos.

