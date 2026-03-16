Durazo y Sheinbaum garantizan a jóvenes educación media superior cerca de sus hogares

Con la finalidad de acercar la educación media superior a las comunidades más alejadas en el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que Sonora se suma a la Estrategia Nacional de Bachillerato que encabeza en el país la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en la que se invertirán 328.5 millones de pesos en la entidad sonorense.

El mandatario estatal explicó que este programa, además de ampliar la cobertura educativa, busca garantizar que cada joven tenga un bachillerato cerca de casa, reduciendo barreras de acceso y fortaleciendo las oportunidades de estudio para miles de jóvenes.

La estrategia que impulsan el gobernador Durazo Montaño y la presidenta Sheinbaum, permitirá crear 4 mil 920 nuevos espacios educativos en beneficio de las y los jóvenes sonorenses.

“No solo se trata de que los jóvenes tengan acceso a un espacio, sino que cada espacio accesible esté cerca de su casa, que no nos manden de Pueblitos a la Nuevo Hermosillo, o de la entrada de Nogales a la salida, cosa que lamentablemente sucede. Estamos en un proceso de ordenamiento de todo eso, de tal manera que al igual que en la salud, la gente pueda atenderse en la instalación correspondiente más cercana a su casa”, indicó.

La estrategia contempla la ampliación de los planteles CETMAR 14 en Puerto Peñasco, con el aumento de 300 a 600 espacios, y el CETIS 128 en Nogales, con más de 300 nuevos lugares. Se plantea también cuatro planteles de telebachillerato comunitarios con 105 estudiantes cada uno en El Olvido, La Escondida, Baviácora y Arizpe.

Como parte de este programa se proyectan nueve planteles de los Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” en zonas urbanas y rurales, con 300 estudiantes cada uno, y un nuevo CBTA en la colonia Las Lomas, al sur de Hermosillo, con cupo para 900 jóvenes.