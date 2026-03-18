Durazo arranca obra de conectividad digital binacional con inversión de mil 250 millones

Como parte de su compromiso con el desarrollo tecnológico, la transformación digital y la modernización de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el banderazo de inicio de obra de infraestructura de fibra óptica en la salida sur de Hermosillo, proyecto que fortalecerá la conectividad en la entidad.

Esta obra forma parte del Proyecto Tikva, una iniciativa estratégica que impulsa la transformación digital, la inteligencia artificial y la integración tecnológica entre México y Estados Unidos, mediante una red de más de tres mil kilómetros de fibra óptica de alta capacidad.

Durante el evento, acompañado de Simón Masri, presidente y CEO del C3ntro Telecom y Drew Hoster, cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, el mandatario estatal destacó que este tipo de inversiones consolidan a Sonora como un punto clave para el desarrollo tecnológico y económico del país, al tiempo que reducen la brecha digital y promueven la inclusión en comunidades con acceso limitado a internet.

"Esta infraestructura permitirá llevar internet de alta velocidad a comunidades que durante años han carecido de servicios de acceso a servicios digitales ampliando las oportunidades de educación en línea, telemedicina y acceso a servicios públicos. En la nueva economía global, quien conecta territorios también conecta oportunidades y estas habrán de presentarse de manera muy importante para las y los sonorenses, por eso celebramos esta inversión en nuestra entidad", expresó.

En la presentación del proyecto, donde también asistió Máximo Moscoso Pintado, se dio a conocer que se contempla una inversión superior a 5 mil millones de pesos a nivel general, y más de mil 250 millones de pesos en Sonora, con la generación de empleos y beneficios directos para más de 16 ciudades del estado, entre ellas Nogales, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa.

Además, permitirá fortalecer sectores estratégicos como la manufactura, minería, agricultura y la industria tecnológica.

Asimismo, destacó que la nueva red contribuirá a la atracción de inversiones y al desarrollo de proyectos vinculados al nearshoring, al establecer una conexión directa con el mercado estadounidense y mejorar la infraestructura para el flujo de datos a nivel internacional.

El proyecto también tendrá un impacto social relevante al facilitar el acceso a servicios como educación en línea, telemedicina y plataformas digitales en comunidades que históricamente han enfrentado limitaciones de conectividad.

Con estas acciones, el Gobierno de Sonora reafirma su visión de impulsar un estado competitivo, innovador y plenamente integrado a la economía digital global.