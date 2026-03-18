Gobernador Durazo convierte Sonora en destino clave para inversión; inaugura Centro de Distribución

Con la llegada de nuevas inversiones, generación de más empleos formales, estabilidad laboral y conectividad digital, Sonora se consolida como la plataforma ideal de crecimiento económico a nivel nacional, resultado de las políticas del gobernador Alfonso Durazo Montaño, a las que se le atribuye también la inauguración del Centro de Distribución de Mirage en Hermosillo con una inversión superior a 260 millones de pesos.

El mandatario estatal, durante el evento de apertura del nuevo Cedis, subrayó que este tipo de inversiones reflejan el momento clave que vive la entidad, donde convergen condiciones como ubicación estratégica, infraestructura logística, talento local, seguridad y certeza para el sector productivo, fortalecidas bajo una visión de desarrollo que posiciona a Sonora como uno de los destinos más competitivos del país.

"Se requiere una gran visión para diseñar, construir y consolidar una marca. Y hoy Mirage no es una marca sonorense, es una marca internacional, ha trascendido afortunadamente, lo que habla del talento empresarial sonorense", subrayó el gobernador Alfonso Durazo.

Con más de tres décadas de trayectoria, Mirage se ha consolidado como una empresa 100 por ciento sonorense, líder en el sector de climatización, con presencia nacional e internacional. La puesta en marcha de este nuevo CEDIS refuerza su capacidad operativa y consolida su liderazgo logístico desde Hermosillo para atender el mercado industrial y comercial en todo México.

El complejo cuenta con una superficie total de 28 mil metros cuadrados, 15 mil 800 metros cuadrados de capacidad de almacenamiento, capacidad para 165 mil equipos y 15 andenes de carga, lo que permitirá optimizar la demanda regional y nacional, y fortalecer posición estratégica de Sonora en la red logística nacional.

Durante su construcción y operación, el proyecto genera más de mil empleos entre directos especializados e indirectos, contribuyendo al dinamismo económico regional y al fortalecimiento de las cadenas productivas.

Este tipo de proyectos confirman que Sonora avanza con inversiones que impulsan el empleo, fortalecen su ecosistema industrial y elevan su competitividad, consolidándose como un estado atractivo para el crecimiento empresarial y el desarrollo económico sostenible.

En el evento estuvieron presentes Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía de Sonora; directivos de la empresa, encabezados por Pedro Ignacio Dabdoub, director general de Grupo Mirage y Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo.