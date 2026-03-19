Refuerza Gobernador Durazo acceso a la educación y lectura con becas y librería del FCE en Cajeme

El mandatario sonorense fortalece la promoción de la lectura en el sur de la entidad con la entrega de la colección “25 para el 25” y la inauguración de la librería del Fondo de Cultura Económica en Cajeme.



Como parte de su compromiso con la educación, durante su gira de trabajo por el sur, entregó becas Sonora de Oportunidades a estudiantes de primaria para sumar más de 561 mil estímulos educativos en cuatro años con una inversión histórica superior a 2 mil 666 millones de pesos.



Cajeme, Sonora; 18 de marzo de 2026.- Con una visión centrada en la educación como motor de transformación social, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una gira de trabajo en Cajeme, donde consolidó acciones clave en favor del desarrollo académico, con la inauguración de la librería del Fondo de Cultura Económica, la entrega de más de 4 mil becas y el impulso directo al acceso a los libros, fortaleciendo la formación cultural de niñas, niños y jóvenes.



Como parte de esta agenda integral, durante su gira de trabajo por Cajeme, el mandatario estatal inauguró la librería “Teresita Urrea” del Fondo de Cultura Económica, un espacio que contribuirá al desarrollo integral de la comunidad al acercar libros y actividades culturales a estudiantes, docentes y familias.



"Esa es la extraordinaria ventaja de los libros, que nos ayudan a informarnos, a conocer, a construir un pensamiento crítico. Y la relevancia de la librería y está colección que ponemos en sus manos es que son instrumentos extraordinarios para competir por la atención de las y los jóvenes frente a las redes sociales", subrayó el gobernador Alfonso Durazo.



En este marco, el jefe del Ejecutivo estatal hizo entrega gratuita de la colección “25 para el 25” del Fondo de Cultura Económica, dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años, como parte de una estrategia de alcance latinoamericano que busca incentivar el gusto por la lectura y fortalecer la formación de las juventudes.



Para continuar con su agenda de trabajo en el sur, Durazo Montaño encabezó la entrega de 4 mil 114 becas del programa Sonora de Oportunidades a estudiantes de primarias públicas en Cajeme, reafirmando su compromiso de apoyar la permanencia escolar para que ningún estudiante tenga que dejar su educación por limitaciones económica, reduciendo las brechas educativas en el estado.



En los últimos cuatro años, el Gobierno de Sonora ha otorgado más de 561 mil becas, con una inversión superior a 2 mil 666 millones de pesos, consolidando uno de los programas de apoyo educativo más importantes en la historia de la entidad. Tan solo en el ciclo escolar 2025-2026, más de 41 mil estudiantes de primaria han sido beneficiados con una inversión superior a 92 millones de pesos, recibiendo un apoyo de 2 mil 200 pesos por ciclo escolar.



El gobernador Alfonso Durazo Montaño hizo un llamado a la comunidad educativa, autoridades y sociedad en general a sumar esfuerzos para fortalecer el hábito de la lectura y garantizar que más niñas, niños y jóvenes tengan acceso a herramientas que impulsen su desarrollo académico y personal.



En la gira de trabajo estuvieron presentes el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa; el escritor Imanol Caneyada; el director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado, Abraham Sierra y el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano.