Con rumbo claro en Tamaulipas, Américo Villarreal presentará su Cuarto Informe de Gobierno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas se trabaja con rumbo claro y compromiso firme, lo cual podrán constatar las y los ciudadanos este lunes 23 de marzo, cuando el gobernador Américo Villarreal Anaya presente al pueblo su Cuarto Informe de Gobierno.

Durante la ceremonia, a partir de las 13 horas en el Polyforum de esta capital, el mandatario tamaulipeco detallará los grandes proyectos estratégicos como la nueva autopista Mante-Ocampo-Tula, el Puerto del Norte, en Matamoros, y la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero a Ciudad Victoria, entre otros, que son muestra del trabajo de un gobierno humanista con el cual Tamaulipas consolida la transformación, que encabeza a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de haber entregado al Congreso local, el pasado 13 de marzo, el documento del estado que guarda la administración pública, durante el periodo comprendido de marzo de 2025 a febrero de 2026, Américo Villarreal expondrá las acciones de un gobierno que ha sembrado en tierra fértil la semilla de un nuevo pacto social, basado en la dignidad humana, la justicia y la fraternidad.

Además, el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, la fiscalización permanente y una economía sana, con mayor solvencia y sólida confianza del sector financiero, han sentado las bases hacia un desarrollo sostenido para el bienestar de las y los tamaulipecos.

El recinto que será sede del Cuarto Informe está listo para recibir a los miles de ciudadanas y ciudadanos que se congregarán para acompañar al gobernador y, en su interior, ya lucen los pendones y las imágenes que detallan muchos de los logros, acciones y los resultados que, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy son una realidad en Tamaulipas.