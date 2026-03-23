Con respaldo de Claudia Sheinbaum, gobernador Durazo anuncia nueva universidad en Hermosillo

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del acceso a la educación en Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo, proyecto respaldado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión de 112 millones de pesos.

Durante un encuentro con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, la doctora Alma Xóchitl Herrera Márquez, y el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, el mandatario estatal destacó que esta obra representa un avance histórico en la ampliación de oportunidades educativas para las y los jóvenes sonorenses.

El gobernador Durazo subrayó que esta iniciativa se suma a la apertura de cuatro mil 900 nuevos espacios de bachillerato en la entidad, como parte de una política integral que prioriza la formación académica y el desarrollo social.

“Celebramos estas decisiones del gobierno federal, de nuestra presidenta, eso se traduce en un gran compromiso con la educación y en el caso de Sonora con la apertura de casi cinco mil espacios para bachillerato y en la decisión de construir un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Hermosillo”, expresó.

Por su parte, la rectora Alma Herrera señaló que el nuevo campus en Hermosillo iniciará actividades en septiembre próximo, y que en breve se publicará la convocatoria para las y los aspirantes interesados en formar parte de este proyecto educativo.

Destacó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos es una institución con prestigio y solidez académica, cuya oferta educativa se adapta a las necesidades de cada entidad, contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

Asimismo, enfatizó que la expansión de esta universidad responde a la necesidad de ampliar los espacios de educación superior, promoviendo una formación basada en el pensamiento crítico, la innovación educativa y la responsabilidad social.

El gobernador Alfonso Durazo reiteró el reconocimiento al respaldo del Gobierno de México, destacando que estas acciones contribuyen a saldar una deuda histórica con las juventudes, al garantizar mayores oportunidades de acceso a la educación superior en Sonora.