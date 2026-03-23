Impulso de Gobernador Durazo lleva a estudiantes del ITH a destacar a nivel nacional en AeroDesign México 2026

Hermosillo, Sonora; 23 de marzo de 2026.- El talento sonorense tomó altura y cruzó fronteras gracias al respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien impulsó a estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo a competir a nivel nacional en AeroDesign México 2026, realizada en Querétaro donde demostraron su capacidad, innovación y compromiso, como parte de la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles en su eje de formación de capital humano.



El equipo Helios AeroDesign del ITH recibió un apoyo de 200 mil pesos por parte del Gobierno de Sonora, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, lo que permitió a 37 estudiantes de ingeniería participar con su aeronave SERI H-6 fabricada por ellos mismos, logrando el sexto lugar entre 17 equipos.



Este respaldo fue determinante para alcanzar la meta económica necesaria para su traslado a Querétaro, consolidando un proyecto nacido en las aulas y fortalecido por la confianza en el talento joven que impulsa la administración estatal.



“Todo el interés y todo el compromiso de mi parte de apoyarlos, qué les pediría, que hagan un gran esfuerzo. En Bavispe, en mi pueblo dirían: tienen que dejar los pelos en la cerca. Todo el esfuerzo para ser los mejores, para que este modelo que ya mereció un reconocimiento, continúe avanzando, perfeccionándose y que se convierta en parte de su currículum”, subrayó el mandatario.



Las y los integrantes del equipo Helios AeroDesign del ITH coincidieron en que el apoyo recibido fue clave para hacer realidad su participación en la competencia, llevada a cabo en Querétaro.



“Es una experiencia increíble porque primero, estás unido a tu equipo, es un proyecto de muchos meses, llevamos desde octubre del año pasado trabajando en el avión, desde el diseño y la organización, la manufactura es algo muy importante y sobre todo te forma como ingeniero aeronáutico. Quisiera darle las gracias al gobernador porque sin el apoyo que nos dio, yo no hubiera podido ir a Querétaro, el apoyo económico es muy importante, aunque no es principal, lo principal son las ganas que le pones a tu proyecto, pero sí notar el impulso que nos da como jóvenes el gobernador”, expresó Astrid González Gastélum.



“Muchas gracias, sin él no hubiéramos logrado ir a la competencia y nos sirvió de muchísimo apoyo la ayuda que nos brindó el gobernador, porque realmente nosotros no contábamos con los recursos suficientes”, comentó Carla Soto Barreras.



“Fue una muy buena experiencia ir a Querétaro a competir, conocer otros equipos, fue muy bonita experiencia. También todo el conocimiento que aprendes y lo que te llevas de la competencia y del proyecto en sí. Muchas gracias por el apoyo, tanto a nosotros como a otros jóvenes que tal vez por causas externas no puedan ir a competencias así”, aseguró Luis Manuel Leal Ibarra.



“Esta experiencia ha sido muy importante, me ha cambiado la perspectiva de los trabajos y proyectos que he hecho porque como estudiante normalmente estoy acostumbrado a calificaciones, a aprobar un examen y al momento de ver el avión volar, fue otra manera de éxito. Muchas gracias gobernador, por apoyar este tipo de proyectos; en lo personal, yo no iba a ir por cuestiones monetarias, pero con la beca me permitió hacer el viaje y competir, apoyar a mi equipo en la competencia”, subrayó Robert Palomares García.



Este logro forma parte de la visión del gobernador Alfonso Durazo Montaño de impulsar sectores estratégicos como la industria aeroespacial, promoviendo el talento local y generando condiciones para que las nuevas generaciones se desarrollen en áreas de alta especialización.



