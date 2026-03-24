Liderazgo de Durazo y respaldo de Sheinbaum, consolidan crecimiento de vivienda en Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que Sonora avanza con paso firme en la consolidación de una política de vivienda sin precedentes, al contar con una inversión autorizada de 10 mil millones de pesos para la construcción de viviendas durante el resto de su administración, impactando directamente a 15 municipios del estado.

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Sonora se ha posicionado como referente nacional al ser la primera entidad del país donde se colocó la primera piedra del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, así como la primera en entregar viviendas edificadas a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en Ciudad Obregón. Actualmente se implementa la estrategia en Hermosillo, Cajeme, Álamos, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Caborca, Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Etchojoa, Quiriego, y Santa Ana.

El mandatario estatal destacó que este esfuerzo ha superado sus metas iniciales, al pasar de 33 mil 800 viviendas proyectadas a 65 mil, reflejo del compromiso conjunto para ampliar el acceso a un patrimonio digno para más familias sonorenses. Actualmente, se registran 9 mil 694 viviendas en construcción y 18 mil 126 en etapa de proyecto, con la meta de entregar las primeras 20 mil antes de concluir la administración estatal.

“Tenemos autorizados 10 mil millones de pesos para la construcción de vivienda en el estado de Sonora de aquí a la conclusión de mi gobierno. Los municipios beneficiados en este momento, porque vamos a seguir las gestiones, son: Hermosillo, Cajeme, Álamos, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Caborca, Plutarco Elías Calles, Pitiquito, Etchojoa, Quiriego, y Santa Ana”, indicó.”, expresó.

Durazo Montaño subrayó que el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar tiene como eje central garantizar el acceso a una vivienda adecuada, priorizando a los sectores que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a un hogar propio, fortaleciendo así el bienestar social y la justicia patrimonial en la entidad.

Como parte de la estrategia, el Gobierno de Sonora ha facilitado la disponibilidad de predios en municipios como Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y Cajeme, mientras que los gobiernos municipales han contribuido con reservas territoriales en Puerto Peñasco y Álamos, consolidando un esfuerzo coordinado que fortalece el desarrollo urbano ordenado en el estado.

Anuncia Durazo Operativo de Semana Santa 2026

Con el despliegue de más de 8 mil elementos federales y estatales para labores de prevención, atención y respuesta inmediata, mediante la coordinación de todas las instancias gubernamentales, el Gobierno de Sonora, que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño, garantiza la integridad de vacacionistas a través del Operativo Interinstitucional de Seguridad Semana Santa 2026.

El mandatario estatal informó que el próximo jueves 26 de marzo se dará el banderazo de salida para este operativo, con la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Economía y Turismo, Protección Civil, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Ángeles Verdes, y policías municipales para reforzar la seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos estratégicos.

Añadió que el propósito de este esfuerzo conjunto es que las familias sonorenses y visitantes puedan disfrutar de una Semana Santa segura y en tranquilidad.