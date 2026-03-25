Gobernador Durazo expande oferta turística con nuevo Malecón “El Cochórit” al 93% listo

Con obras de infraestructura que detonan el turismo en el estado y amplían la oferta de destinos atractivos para visitantes locales y extranjeros, como es el caso del nuevo malecón en la playa El Cochórit en Empalme, el gobernador Alfonso Durazo Montaño convierte a Sonora en la plataforma clave para el desarrollo turístico y económico del noroeste de México.

El titular del Ejecutivo estatal precisó que los trabajos para la construcción del malecón El Cochórit, registran un avance del 93 por ciento en su primera etapa, misma que se entregará antes de Semana Santa para que los vacacionistas puedan disfrutar de este punto de turístico que representa una de las riquezas naturales de Sonora.

El malecón El Cochórit requirió una inversión de 31.6 millones de pesos en 560 metros de longitud, donde se llevan a cabo obras de terracería, banquetas, carpeta asfáltica, guarniciones, escalinatas, alumbrado público, acceso a áreas de estacionamiento y vegetación.

“Va a quedar como el malecón de Huatabampito, la primera etapa ya va a estar disponible antes de Semana Santa, o sea que va a ser una opción para los turistas de playa casi diría yo obligada”, expresó el gobernador Durazo.

La obra del malecón dinamizará la economía en favor de los habitantes de Empalme, quienes coincidieron en que la nueva infraestructura atraerá el turismo y beneficiará el comercio local con el consumo de productos y alimentos típicos de la región.

Judith Hermosillo Coronado es habitante de Empalme, y manifestó que la construcción de este malecón será un impulso para la comunidad de playa El Cochórit, ya que en distintos momentos del año recibe a un gran número de visitantes.

“Pues a mí la verdad si me emociona que hayan construido una obra así porque ya nos lo merecíamos los empalmenses, viene mucho turista en Semana Santa y pues estaría muy bien en temporada baja, cuando no hay vacaciones, y cuando hay vacaciones pues está excelente, me parece perfecto”, señaló.

Marina Castellanos Parra administra una tienda de abarrotes en playa El Cochórit, y mencionó que era un lugar que estaba abandonado y necesitaba de obras como la del malecón, siendo una infraestructura que atraerá al turismo.

“Estamos todos muy contentos la verdad, porque aquí esta playa estaba muy abandonada, ahora ya se está juntando la gente, está empezando a llegar, queremos que haya mucho turismo aquí, no como estaba abandonado, queremos que lo terminen bien”, mencionó.

Germán Daniel Mendívil Coronado relató que con esta obra llegarán más visitantes, beneficiando a los comercios de la comunidad, especialmente a aquellos ubicados a orillas de la playa.

“Va a traer mucha gente de afuera, como siempre nos visita gente de Chihuahua, de Hermosillo, de Obregón, mucha gente de Obregón, tenemos muchos clientes que vienen aquí, y con esto del malecón nuevo va a venir más gente de otra parte, claro que sí”, dijo.