Arranca Gobernador Durazo obra de Libramiento Navojoa para transformar conectividad en el sur

Con el inicio de la construcción del Libramiento Navojoa, entrega de maquinaria al municipio, y la inauguración de la escuela primaria Nueva Creación Fundación Nissan, el gobernador Alfonso Durazo Montaño posiciona al sur de Sonora como un punto estratégico de desarrollo económico con mayor conectividad, educación y apoyos al sector agrícola.

El mandatario estatal, en una intensa gira de trabajo por el sur de Sonora, destacó que el Libramiento Navojoa contará con una inversión de mil 500 millones de pesos y una longitud de 22.7 kilómetros, siendo una obra que tiene como principal objetivo evitar el cruce de tráfico pesado por el centro de la ciudad. Diariamente circularán a través de esta rúa tres mil vehículos, de los cuales la mitad serán de carga pesada.

Acompañado por Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, mencionó que esta obra es una respuesta a la demanda de la población de Navojoa por liberar las vías principales del transporte de carga para mejorar la seguridad y tránsito en las calles; además, está diseñada para redistribuir el flujo vehicular de manera ordenada y eficiente y optimizar los tiempos de traslado en la región, sentando un precedente para un crecimiento urbano sostenible que beneficie de forma directa a las y los habitantes de esta zona.

El libramiento forma parte de una de las vertientes del Plan Sonora de Energías Sostenibles, en el eje de infraestructura para hacer posible tener un intercambio comercial más eficiente con Estados Unidos.

“Una de ellas es la construcción de infraestructura que nos permita eficientar el intercambio comercial México-Estados Unidos a través de Sonora y aquí entra el Programa de Libramientos Concesionados, porque no es igual pasar por el centro de la ciudad, que pasar en una vía libre. En primer lugar, es altamente ineficiente, segundo acaban con la infraestructura urbana, porque no es igual el tránsito cotidiano, el tránsito ligero, que el tránsito pesado”, indicó.

Para continuar su gira de trabajo, el gobernador Durazo Montaño entregó maquinaria en el municipio de Navojoa, la cual requirió de una inversión total de 16 millones 255 mil 564 pesos, y consiste en dos retroexcavadoras con rotomartillo, cuatro retroexcavadoras, tres camiones de volteo, dos tractores agrícolas, un cargador frontal, una escrepa cultivadora niveladora, una segadora de tambores, una desvaradora, y una barrenadora.

En materia educativa, el gobernador Alfonso Durazo inauguró las instalaciones de la escuela primaria Nueva Creación Fundación Nissan, una donación que representa un ejemplo de colaboración efectiva entre la iniciativa y el sector público, en sintonía con los objetivos de desarrollo a través de las aulas en la entidad.

Contó con una inversión de 10.5 millones de pesos para construir tres edificios principales, dos módulos con tres aulas didácticas cada uno, un edificio de usos múltiples, una instalación administrativa, así como áreas exteriores.

Estuvieron presentes: Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa; Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Socorro Iveth Véjar Valencia, titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; Próspero Valenzuela, diputado local; Alma Manuela Higuera Esquer, diputada federal; Máximo Moscoso, delegado en Sonora de la Secretaría Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Lirio del Castillo Salazar, delegada de Caminos y Puentes Federales (Capufe) Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Anabel Ramírez Bravo, gerente de la Fundación Distribuidores Nissan; y Francisco Javier Islas Flores, representante del sector empresarial de Navojoa.