Presidenta Sheinbaum invierte más de 11 mil 500 millones en obras hídricas; garantiza 15% más de agua en Hermosillo: Durazo

Como parte de la política hídrica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el gobernador Alfonso Durazo Montaño firmó un convenio de colaboración para desarrollar el Plan Integral de Agua para Sonora, una estrategia que articula acciones para modernizar el campo en la entidad y garantizar el derecho humano al agua, con una inversión histórica de 11 mil 537 millones de pesos.

El mandatario estatal señaló que se destinarán mil 500 millones de pesos para obras hídricas prioritarias en Hermosillo que asegurarán el acceso del recurso a las familias. En materia agrícola, se avanza en la tecnificación de los distritos de riego 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, con el objetivo de producir más alimentos con menos agua. Para estas acciones se tienen programada una inversión sexenal de 6 mil 500 millones de pesos. De manera complementaria, se consolidará la infraestructura hidroagrícola en el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui.

“En términos de infraestructura, nada será suficiente si no aprovechamos y utilizamos con una gran responsabilidad social la poca agua de la que disponemos. Porque si no es así, no habrá agua que alcance. Apliquémonos y comprometámonos todos a hacer un uso racional de este gran recurso para garantizar, no solo su consumo en nuestra etapa aquí, en esta vida, sino particularmente para las futuras generaciones”, expresó el gobernador Durazo.

En cuanto al acceso al agua para la población, mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Programas Federalizados en 2026, se desarrollan 595 acciones prioritarias en agua potable, alcantarillado y saneamiento, con una inversión conjunta estimada de casi 670 millones de pesos. Entre estas acciones destacan 402 obras de agua potable, 184 de alcantarillado, seis de saneamiento y tres de prevención de inundaciones, principalmente en Guaymas-Empalme.

Al respecto, Efraín Morales López, director de Conagua, hizo un llamado a las presidentas y los presidentes municipales para que inviertan en agua lo más posible, pues “cuando se piensa en agua, se tiene que apostar con decisión, con determinación, pensando en que estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar agua para toda la gente que está actualmente, pero, sobre todo, para nuestros hijos, nuestras nietas. Eso es una de las mejores herencias que les podemos dejar”, aseveró.

Uno de los proyectos estratégicos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum es el destinado al abastecimiento de agua para Hermosillo. Derivado de estudios técnicos, se determinó que la alternativa óptima para ello es la adecuación de la presa El Molinito, mediante obras complementarias, para lo cual se estima una inversión de mil 525 millones de pesos.

Estas acciones contemplan adecuaciones en la cortina y el vertedor de la presa, la construcción de una planta de bombeo, una línea de conducción de 13 kilómetros y la conclusión de la planta potabilizadora norte. Con ello, se aportarán 500 litros de agua por segundo, adicionales a la dotación actual, lo que representa un incremento de 15 por ciento en el suministro para Hermosillo. Además, se beneficiará a dos ejidos y se garantizarán 4 millones de metros cúbicos para uso agrícola.

En materia de saneamiento, se incluyen inversiones por 400 millones de pesos en el arroyo Los Nogales y acciones integrales, para este año. Como parte de la mejora en la calidad de agua, se instalarán más de 30 sistemas de plantas de tratamiento y desinfección en el Río Sonora.

Así mismo destacó la inversión en tecnificación de riego para la región de Ures en el río Sonora, con 350 millones, para 1,500 hectáreas; y la continuación de la construcción de la Presa en Nacozari para agua potable para esta población, con una inversión mayor a los 200 millones de pesos.

Con esta firma convenio entre el Gobierno de Sonora y la federación se reafirma el compromiso de atender una de las principales demandas de las y los sonorenses, con inversión y planeación a corto, mediano y largo plazo.