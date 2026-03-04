Gobernador Durazo encabeza política integral contra la violencia hacia las mujeres

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso con la protección, atención y empoderamiento de las mujeres sonorenses, durante la presentación de acciones estratégicas que consolidan una política pública integral basada en infraestructura especializada, atención con perspectiva de género y fortalecimiento de la autonomía económica.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal anunció la próxima inauguración de la Primera Estancia Temporal para Mujeres, sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia Extrema, que requirió una inversión superior a 24 millones de pesos, un espacio que contará con 20 departamentos totalmente equipados, áreas comunes, lavandería, sistema de seguridad con circuito cerrado y paneles solares, garantizando condiciones dignas y seguras para su recuperación.

“El mensaje que doy a las mujeres el día de hoy es: no están solas. El Gobierno del Estado que encabezo es un gobierno comprometido con la generación de oportunidades para las niñas, las adolescentes y las mujeres sonorenses, particularmente comprometido en la lucha contra la violencia hacia la mujer y por consolidar todas aquellas acciones que estamos realizando en este momento para garantizar una vida libre de violencia a la mujer sonorense”, expresó.

Asimismo, el gobernador Durazo Montaño, en materia de atención directa, informó que en Sonora operan 19 Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con proyección de cerrar el año con 20 sedes. Tan solo en 2025 se han brindado 49 mil 865 servicios integrales entre atención psicológica, jurídica y acciones de prevención. Desde 2021 a la fecha se han realizado 360 mil 493 acciones para prevenir y atender la violencia, ofreciendo servicios gratuitos de asesoría legal, atención psicológica, gestiones sociales y litigio con perspectiva de género para mujeres sin recursos.

Como parte de los programas de prevención y seguimiento, el gobernador Durazo presentó los resultados del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA), que ha permitido atender a 165 mil 485 familias derivadas de reportes al 9-1-1, otorgar 11 mil 507 asesorías jurídicas, instalar 3 mil 198 Zonas SALVA en 72 municipios y capacitar a más de 100 mil 610 personas. A ello se suma la aplicación “Mujeres Seguras”, que incluye botón de pánico con conexión directa al C5i, geolocalización en tiempo real, red de contactos de confianza y mapa de Zonas SALVA, funcionando incluso sin datos móviles.

Dentro de las acciones estratégicas, a través de la Secretaría de las Mujeres, dio a conocer el arranque de “Niñas Adelante 2026”, programa que fortalece el esquema de becas con acompañamiento integral para prevenir la deserción escolar, beneficiando a 250 niñas en 22 municipios. Asimismo, Sonora se suma a la campaña nacional “Es tiempo de nombrar a las mujeres”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, orientada a visibilizar y dignificar el papel de las mujeres en la vida pública y social. También se impulsará el “Mundial Mujeres Libres”, iniciativa que promueve el deporte como herramienta de cohesión social y prevención de violencias.

Por su parte, el Sistema DIF Sonora presentó el Proyecto Horizonte-Unidad de Fomento a la Autonomía, dirigido a adolescentes y jóvenes bajo acogimiento residencial, así como el Programa de Asistencia Social Alimentaria “Primeros 1000 Días y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad”, que en 2025 ha beneficiado a 11 mil 986 mujeres con una inversión superior a 35 millones de pesos, y que en 2026 ampliará su cobertura a 14 mil 960 beneficiarias.

Para reforzar la estrategia del Gobierno de Sonora en favor de las mujeres, el mandatario sonorense, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, anunció la Feria Nacional de Empleo para Mujeres, que se llevará a cabo el 19 de marzo en la explanada del Centro de Gobierno en Hermosillo, donde se ofertarán aproximadamente 600 vacantes con la participación de más de 30 empresas, fortaleciendo así la autonomía económica de las sonorenses.

El gobernador Alfonso Durazo estuvo acompañado por Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Lyzeth Salcedo Salinas, comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, David Fernando Soto Alday, secretario del Trabajo, Zulema Boneo Silva, coordinadora estatal del Sistema SALVA, Sheila Hernández Alcaraz, titular de la Secretaría de las Mujeres y Lizeth Vázquez, directora general del Sistema DIF Sonora.