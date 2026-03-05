Encabeza Miramar el top 5 de visitantes en las playas tamaulipecas: Sectur

Brand Studio
Encabeza Miramar el top 5 de visitantes en las playas tamaulipecas: SecturLe sigue La Pesca en Soto la Marina, Playa Bagdad en Matamoros, Playa Tesoro en Altamira y Playa Barra del Tordo en Aldama
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La SecretarÃa de Turismo en Tamaulipas dio a conocer el top 5 de las playas del estado con mayor nÃºmero de visitantes. Se consagra como la joya de la corona, Playa Miramar en Ciudad Madero, que es el destino estrella del Golfo de MÃ©xico.
BenjamÃn HernÃ¡ndez RodrÃguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacÃ³ que a esa belleza natural le sigue Playa La Pesca en el municipio de Soto la Marina, un paraÃso de tranquilidad, naturaleza que conquista corazones, con un plus maravilloso de las tortugas Lora que llegan a desovar a la playa.
En tercer lugar brilla Playa Bagdad en la ciudad de Matamoros, con su extensa costa fronteriza y vibrante energÃa; cuarto puesto para Playa Tesoro en el puerto de Altamira, un rincÃ³n casi virgen de arenas suaves, aguas cristalinas y la presencia tambiÃ©n de tortugas lora; y cierra el podio Playa Barra del Tordo en Aldama, refugio ideal para ecoturismo, pesca deportiva y paisajes Ãºnicos.
AsÃ lo muestran las estadÃsticas de visitantes del Sistema Estatal de Afluencia TurÃstica en las playas de Tamaulipas, donde se estima recibir en esta Semana Santa a 1.6 millones de visitantes durante los 17 dÃas del monitoreo de Semana Santa y Pascua, refiriÃ³ el funcionario estatal.
Se estima que Playa Miramar en Ciudad Madero reciba al 83.8 % de los visitantes de todas las playas del estado por su infraestructura, servicios, gastronomÃa y entretenimiento.
â€œPero Tamaulipas no solo tiene playas, tiene experiencias inolvidables por todos lados, turismo de naturaleza, religioso, aventura, cinegÃ©tico, negocios, mÃ©dico y mucho mÃ¡s, destinos que atraen millones de visitantes cada aÃ±o y seguimos creciendo", concluyÃ³ BenjamÃn HernÃ¡ndez RodrÃguez, titular de Turismo en Tamaulipas.