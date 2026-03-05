Gobernadora de Aguascalientes inaugura Feria Internacional de Franquicias en WTC de la CDMX

En el World Trade Center de la Ciudad de México, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la Feria Internacional de Franquicias, donde el estado participa como invitado especial en uno de los encuentros de negocios más relevantes para el desarrollo y expansión de modelos de franquicia en México y América Latina.

Durante el evento, subrayó que Aguascalientes se ha consolidado como un destino confiable para la inversión y el crecimiento empresarial, gracias a su estabilidad económica, su capital humano altamente capacitado y las condiciones favorables que ofrece para hacer negocios.

“En Aguascalientes creemos en el talento y la capacidad de nuestras emprendedoras y emprendedores. Los quiero felicitar mucho, yo aprendo de ustedes porque se levantan a diario a luchar; ustedes hacen grande a México. Y siempre les he dicho que los sueños se cumplen, con mucha fuerza y energía. Hoy venimos a mostrar al país y al mundo que nuestro estado tiene todo para que las franquicias nazcan, crezcan y se expandan con éxito”, señaló Tere Jiménez.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, reconoció el esfuerzo de las empresas locales que han apostado por el modelo de franquicia como una vía para expandir sus negocios.

“Felicidades por creer en su producto y en su franquicia, porque tienen el potencial de llegar a otros estados e incluso a otros países. Me da mucho gusto que más de 19 empresas de Aguascalientes están presentando franquicias y soluciones de proveeduría como etiquetas y cajas. Les deseo mucho éxito e invito a las y los asistentes a visitarnos del 5 al 7 de marzo, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, para conocer todas las opciones y alternativas para hacer negocio”, expresó.

Garza de Vega destacó que actualmente 23 franquicias locales forman parte del padrón de la Sedecyt, lo que refleja el dinamismo del ecosistema empresarial de la entidad.

La participación de Aguascalientes en la Feria Internacional de Franquicias también permite promover las fortalezas estratégicas del estado, como su ubicación geográfica privilegiada, su infraestructura y un entorno propicio para el emprendimiento y la expansión empresarial.

Además, este espacio facilita la generación de nuevos vínculos comerciales con marcas e inversionistas de distintas regiones del país, lo que contribuye a diversificar la economía estatal y atraer nuevos esquemas de inversión.