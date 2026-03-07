Con rally deportivo y mensajes de igualdad conmemoran el 8M en el CEDES Altamira

Altamira, Tamaulipas.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira llevó a cabo un rally deportivo femenil y diversas actividades encaminadas a reconocer la lucha histórica por la igualdad de género y promover valores de respeto, participación y trabajo en equipo entre las mujeres privadas de la libertad.

La actividad se desarrolló en el campo de la fase 1 del CEDES, donde participaron 54 mujeres en diferentes dinámicas deportivas y de convivencia.

El programa incluyó una marcha alusiva al evento, la lectura de una remembranza sobre el significado del Día Internacional de la Mujer por parte de una persona privada de la libertad (PPL), así como una fotografía con representativos del 8M.

Posteriormente se realizaron competencias deportivas que formaron parte del rally, entre ellas carrera de velocidades, carrera de costales y fuerzas opuestas, además de una caminata pacífica en la que las participantes portaron una manta con el mensaje “Por una vida digna”.

Como parte de la conmemoración, las internas también elaboraron carteles con mensajes dirigidos a la comunidad, con el propósito de transmitir reflexiones sobre la importancia de la igualdad de género, el respeto y la construcción de una vida libre de violencia.

Las pancartas fueron colocadas en el exterior del centro penitenciario para permitir que las personas que transitan por la zona puedan conocer los mensajes elaborados por las mujeres internas, en ejercicio de su derecho a la libre expresión.

La directora del CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero, señaló que estas actividades buscan reconocer el significado histórico de la fecha y fomentar la participación de las mujeres en dinámicas que favorezcan su desarrollo personal.

Las actividades realizadas se enmarcan en los programas de reinserción social establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales promueven la participación en actividades deportivas, culturales y educativas como parte del proceso de desarrollo personal de los PPLs.