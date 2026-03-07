Gobernador Durazo garantiza subsidio histórico a la tarifa eléctrica para las familias sonorenses

Hermosillo, Sonora; 7 de marzo de 2026.- Gracias a la visión de desarrollo energético impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, las y los sonorenses cuentan hoy con mayor certidumbre para mantener el subsidio a la tarifa eléctrica, mediante un modelo que aprovecha los ingresos generados por la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco para respaldar este apoyo social.



Este proyecto estratégico, impulsado con el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuenta con una inversión de mil 640 millones de dólares y actualmente avanza hacia su tercera etapa de construcción, consolidándose como una de las obras de energía solar más importantes de América Latina.



“Ya no tenemos que estar gestionando año con año el acuerdo con CFE; ahora gracias a esta planta, de los ingresos de esa planta, se asignan, en este año son mil 750 millones de pesos para el subsidio de la tarifa eléctrica del 2026 y, proviene de los ingresos que genera la planta de energía limpia”, subrayó el mandatario sonorense.



De manera paralela a su desarrollo, se estableció un subsidio inicial de mil 460 millones de pesos para compensar el impacto de las altas tarifas eléctricas que enfrentan las familias sonorenses, lo que permitió brindar alivio económico a miles de hogares.



El jefe del Ejecutivo estatal explicó que este esquema representa un cambio significativo, ya que ahora el subsidio cuenta con una fuente de financiamiento más estable, proveniente directamente de los ingresos generados por la planta fotovoltaica.



Para este 2026, se destinarán mil 750 millones de pesos para sostener el subsidio a la tarifa eléctrica, recursos que derivan de la generación de energía limpia en la entidad, lo que garantiza mayor certidumbre para las y los usuarios.



El mandatario estatal destacó que esta planta solar no solo representa un avance tecnológico y ambiental, sino también un respaldo directo a la economía familiar, al traducirse en beneficios concretos para los hogares sonorenses.



A estos esfuerzos se suma el proyecto del gasoducto Amigo LNG, que conectará Naco con Guaymas y permitirá la construcción de una planta de licuefacción, fortaleciendo la infraestructura energética del estado y posicionando a Sonora como un centro estratégico en el sector energético.



El gobernador Alfonso Durazo Montaño adelantó que se proyecta la construcción de un gigawatt adicional de energía fotovoltaica, lo que permitirá ampliar los beneficios sociales derivados de estos proyectos y continuar fortaleciendo el subsidio a la tarifa eléctrica para las familias sonorenses.