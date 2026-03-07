Gobernador Durazo promueve talento de futuras promesas deportivas con “Mundialito Escolar” rumbo al mundial 2026

- Sonora se suma a la iniciativa nacional “Vive saludable, juega feliz” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover hábitos saludables y valores fundamentales como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hermosillo, Sonora; 6 de marzo de 2026.- Para fortalecer la formación integral de la niñez y juventud sonorense, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó la participación de Sonora en la Copa Escolar Nacional “Mundialito Escolar”, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El mandatario estatal subrayó que en Sonora se respalda con total compromiso este programa, el cual promueve hábitos saludables y valores fundamentales como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo, como parte de la estrategia nacional “Vive saludable, juega feliz”.

“Estoy seguro de que de este esfuerzo surgirán nuevas promesas del futbol nacional y, por qué no, también internacional. Invitamos a docentes, directivos y familias a fortalecer la formación integral de nuestra juventud. Porque el deporte une, forma, pero sobre todo transforma vidas”, destacó el gobernador Durazo.

Desde el mes de febrero, comentó, dieron inicio las etapas regionales en nivel primaria y secundaria; mientras que en abril se llevará a cabo la etapa nacional. Los equipos finalistas tendrán la oportunidad de disputar la gran final en junio en el Estadio Olímpico Universitario, escenario emblemático del deporte nacional.

Asimismo, explicó, más de 130 mil estudiantes de bachillerato en Sonora participarán en “Interprepas en Movimiento” y en el Mundialito Escolar de Futbol en Media Superior, ampliando el alcance de esta estrategia que fomenta la activación física y el desarrollo integral.

