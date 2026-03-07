“La unidad no es un lujo”: Durazo advierte que Morena debe cerrar filas rumbo a 2027

Ciudad de México; 7 de marzo de 2026.- El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo Montaño, hizo un llamado firme a la unidad, la congruencia y el apego a los principios fundacionales del movimiento, al advertir que aquí no se juega el destino de una aspiración política personal, por lo que la unidad es clave para consolidar el avance de la Cuarta Transformación.

Durante la sesión del Consejo Nacional del partido y acompañado por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Luisa María Alcalde, Durazo Montaño subrayó que Morena ha pasado de ser una fuerza de oposición a convertirse en un eje de la gobernabilidad del país, lo que implica una responsabilidad histórica en la conducción política del movimiento y en el fortalecimiento de la vida democrática interna.

Añadió que, ante el escenario político que se avecina, la unidad debe asumirse como un factor estratégico.

“La unidad no es un lujo organizativo; es una condición estratégica para enfrentar exitosamente el horizonte electoral exigente que ya delinea el 2027”, expresó.

Durazo Montaño enfatizó que la fortaleza de Morena radica en mantener vivos los principios éticos que dieron origen al movimiento, al recordar que en el partido no hay cargos públicos, sino encargos públicos, y que la austeridad, la ética de servicio y el trabajo cercano al pueblo deben seguir siendo sus señas de identidad.

Advirtió que, cuando los actores políticos se alejan de esos valores o anteponen ambiciones personales, se debilita la confianza ciudadana.

“Cuando nos alejamos de los principios éticos que nos dieron origen, la gente deja de creer. Cuando actuamos con oportunismo o todo gira en torno a una ambición personal, la gente deja de creer”, sostuvo.

El presidente del Consejo Nacional también llamó a las y los aspirantes a cargos de representación a conducirse con responsabilidad política y respeto al movimiento.

“Nadie ganará nada denigrando a los compañeros de aspiraciones y mucho menos al movimiento y a sus gobiernos. No hagan leña del árbol que les ha dado o les dará sombra política en sus aspiraciones”, expresó.

En su intervención, Durazo Montaño reconoció el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, particularmente en la defensa de la soberanía nacional ante el contexto internacional, al señalar que Morena debe acompañar con firmeza esa postura.

Asimismo, recordó que el movimiento tiene sus raíces en la lucha encabezada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como un líder que marcó el rumbo de la transformación del país.

Respecto a la reforma electoral, aseguró que esa iniciativa se posiciona como una prioridad vital para sentar nuevos cimientos en la transformación.

Finalmente, convocó a la militancia y dirigencia de Morena a actuar con responsabilidad histórica, al advertir que en esta etapa no está en juego una aspiración personal, sino el futuro del movimiento y la consolidación del proyecto de transformación nacional.

“Hoy más que nunca con el pueblo todo; hoy más que nunca con la presidenta todo; y hoy más que nunca con la transformación nacional”, concluyó.