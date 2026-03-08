Gobernador Durazo fortalece en Sonora la protección, justicia y atención para las mujeres

- El Sistema SALVA ha atendido 165 mil 485 reportes de violencia familiar y de género, además de instalar 3 mil 198 Zonas SALVA en los 72 municipios del estado.

Hermosillo, Sonora; 8 de marzo de 2026.- Con una estrategia integral enfocada en prevenir y atender la violencia de género, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece en Sonora un modelo de protección para las mujeres, a través del Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA) y una red de servicios gratuitos que han permitido bridar más de 360 mil acciones de atención, prevención y acompañamiento desde 2021.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, el mandatario sonorense refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que garanticen la seguridad, el acceso a la justicia y el bienestar de las sonorenses, colocando la protección de sus derechos como una prioridad en la agenda estatal.

Como resultado de estas acciones orientadas a garantizar entornos más seguros y libres de violencia, se ha brindado atención, canalización y seguimiento a 165 mil 485 familias, derivado de reportes al 9-1-1 por violencia familiar y de género, ofreciendo una respuesta institucional cercana y profesional.

Asimismo, se han otorgado 11 mil 507 asesorías jurídicas para fortalecer la cultura de la denuncia y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, brindando orientación y acompañamiento institucional a quienes enfrentan situaciones de violencia de género.

Como parte de las labores de prevención, se han instalado 3 mil 198 Zonas SALVA en los 72 municipios de Sonora, espacios seguros donde mujeres en situación de riesgo pueden solicitar ayuda inmediata. Además, 100 mil 610 personas han participado en capacitaciones de sensibilización y prevención de la violencia en escuelas y colonias.

En materia de atención directa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño informó que actualmente operan 19 Centros LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con la meta de cerrar el año con 20 sedes en la entidad.

Tan solo en 2025 se han brindado 49 mil 865 servicios integrales, que incluyen atención psicológica, asesoría jurídica y acciones de prevención. En total, desde 2021 el Gobierno de Sonora ha realizado 360 mil 493 acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con servicios gratuitos de apoyo legal, atención psicológica y acompañamiento institucional.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de actuar con firmeza y sensibilidad para garantizar entornos seguros y una vida libre de violencia para las mujeres sonorenses.