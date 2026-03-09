Gobernador Durazo impulsa crecimiento de La Sauceda con convenio con el Bosque de Chapultepec

A casi un año de la inauguración del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina encabezaron la firma de un convenio de colaboración con el Bosque de Chapultepec, con el objetivo de fortalecer el desarrollo, conservación y gestión integral de este importante espacio público para las familias sonorenses.

Durante el evento realizado en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, el mandatario estatal destacó que este acuerdo permitirá consolidar un modelo de gestión ambiental moderno para La Sauceda, mediante el intercambio de conocimiento, acompañamiento técnico y asesoría estratégica para su desarrollo y fortalecimiento.

El gobernador Durazo Montaño subrayó que la recuperación y transformación de La Sauceda representa uno de los proyectos más emblemáticos de su administración, al rescatar un espacio histórico para convertirlo en un punto de encuentro para las familias, sano esparcimiento, con vocación ambiental, cultural y recreativa.

“Vamos a apoyarnos en ellos para tomar un modelo de administración que permita la autosuficiencia económica, financiera del parque, de tal manera que no vuelva a decaer. El Bosque de Chapultepec tiene más de 100 años y cada vez ustedes lo ven mejor, es gracias a su modelo financiero y al compromiso, obviamente del gobierno de la Ciudad de México, no es gratuito, pero no ha caído y yo debo de garantizar que este parque de La Sauceda no vuelva a decaer”, expresó.

La firma del acuerdo se realizó con la participación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, así como autoridades ambientales de ambas entidades y representantes del Fideicomiso ProBosque de Chapultepec, quienes coincidieron en que esta colaboración fortalecerá la gestión integral de espacios verdes urbanos y promoverá el intercambio de experiencias exitosas en beneficio de la ciudadanía.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para La Sauceda. Una etapa en la que se está volviendo a convertir en un punto de encuentro y orgullo para las familias sonorenses. Gracias por ayudarnos a recuperar la memoria y el alma de Hermosillo, la capital de Sonora”, finalizó el gobernador Durazo.