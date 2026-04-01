En enlace a la mañanera, presidenta Sheinbaum y Américo entregan viviendas a familias de pescadores en Tamaulipas

Matamoros, Tamaulipas.- Tamaulipas refrendó su liderazgo nacional en el programa de Vivienda para el Bienestar, al entregar en el desarrollo habitacional El Mezquital, 19 casas nuevas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda para familias de pescadores, en un evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en enlace virtual con el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Acompañado por Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi, el gobernador agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el programa de vivienda y todo su respaldo para el desarrollo del Puerto del Norte, que se ha convertido en un polo de desarrollo económico, de trabajo, de oportunidad y para tener mejores benefactores de desarrollo y bienestar.

Durante la transmisión, Isabel Vega Villalobos recibió las llaves de su nueva vivienda y con su pequeña hija Aída, agradecieron a la presidenta el contar con una casa propia luego de 40 años.

"Me dieron una casa muy bonita. Me gustó que tengo mi cuarto y cuarto para mi mamá y para mi hermana", comentó la pequeña Aída Vázquez al platicar con la presidenta Sheinbaum.

En la décima segunda sesión de los Miércoles de Vivienda, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel comentó que Tamaulipas registra un avance del 60 por ciento de la meta sexenal para la construcción de 84 mil viviendas y reconoció el trabajo coordinado y el respaldo del gobernador Américo Villarreal.

"Ya se nos está haciendo frecuente venir para acá y por algo será gobernador, venimos muy seguido por acá y nos da mucho gusto", expresó Vega Rangel quien estimó que para julio próximo concluirá la construcción y entrega de las 92 viviendas en este fraccionamiento.

"Aquí cada vivienda representa más que un techo, representa la seguridad, la certeza, la dignidad, representa dejar atrás condiciones de vulnerabilidad para construir un nuevo comienzo en un entorno más seguro con materiales adecuados, con servicios, con tranquilidad", agregó

Por su parte, Rodrigo Chávez Contreras, expresó que la meta de la Conavi en Tamaulipas es de 20 mil viviendas, de las cuales ya se construyen 3,600 viviendas en Altamira, El Mante, González, Hidalgo, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria y en Villa de Casas.

Explicó que aquí en El Mezquital gracias al apoyo del Gobierno del Estado se subsidia con un 100%, la vivienda para familias de pescadores.

En el evento también se contó con la presencia del presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados.