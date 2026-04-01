Subsidio eléctrico gestionado por Gobernador Durazo entra en vigor con duración histórica de 7 meses

A partir de este 1 de abril inicia en todo Sonora el periodo de subsidio a la tarifa eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como resultado de las gestiones del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien logró ampliar el beneficio para proteger el bolsillo de las familias durante la temporada de mayores temperaturas.

El mandatario estatal destacó que este convenio representa un avance histórico, al extender el apoyo a siete meses, del 1 de abril al 31 de octubre, cuando anteriormente el subsidio iniciaba en mayo, además de mejorar los rangos de consumo para permitir mayor uso de energía a menor precio.

“Gracias al convenio que conseguimos durante nuestro gobierno, hora son siete meses de apoyo, de abril a octubre, cuando anteriormente empezaba desde mayo. También modificamos los rangos de consumo, de 4 a 3 para que puedan usar más kilowatts a menor precio. Aun así, es necesario hacer un consumo responsable”, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.

Con este acuerdo, se aplicará la tarifa 1F en todos los municipios del estado, lo que permite mayor consumo de kilowatts con costos preferenciales, brindando un respaldo directo a los hogares sonorenses ante las altas temperaturas.

El esquema actual amplía el rango subsidiado y elimina condiciones tarifarias que anteriormente encarecían el servicio eléctrico, facilitando que las familias mantengan el uso necesario de ventilación y refrigeración sin que esto represente un golpe severo a su economía.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró que su gobierno mantiene como prioridad el bienestar social y seguirá trabajando en medidas que beneficien directamente a la población, especialmente a quienes más lo necesitan.