Sonora alcanza récord histórico en manufactura bajo liderazgo de Gobernador Durazo

Sonora se posiciona como el segundo lugar nacional en producción manufacturera y el primero en la frontera norte, tras alcanzar niveles históricos con 125.3 puntos y un crecimiento del 5 por ciento en manufactura avanzada. Estos resultados reflejan el fortalecimiento del sector industrial en la entidad, impulsado por el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal indicó que, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la producción manufacturera creció un 20 por ciento en diciembre de 2025, respecto al mismo periodo de 2024, y por segundo mes consecutivo destacó en el dinamismo de su actividad manufacturera.

El indicador anual de 125.3 puntos representa el nivel más alto registrado en la historia de Sonora, superando significativamente los 101.7 puntos alcanzados en 2021, lo que evidencia el éxito de la política industrial impulsada a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Esta estrategia ha permitido fortalecer sectores clave de la manufactura avanzada como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, posicionando a la entidad como líder nacional en estos rubros.

Mientras que estados industriales como Baja California (-1.3%), Coahuila (-6.2%), Chihuahua (0%) y Nuevo León (-1.1%) mostraron retrocesos o estancamiento, Sonora mantuvo una tendencia positiva, superando incluso a Tamaulipas, que creció 2.9 por ciento.

Con estos resultados, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso de continuar impulsando el desarrollo económico mediante la atracción de inversiones, el fortalecimiento de la industria y la generación de empleos de calidad, consolidando al estado como referente nacional en manufactura avanzada.