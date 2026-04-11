¡Vuelven a la vida silvestre! Tamaulipas libera especies tras rehabilitación especializada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de las estrategias de conservación y protección de la biodiversidad, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas llevó a cabo la liberación de nueve ejemplares de fauna silvestre en una reserva de la biosfera del estado, luego de haber sido sometidos a un proceso integral de rehabilitación bajo estricta supervisión médico-veterinaria.

Los ejemplares liberados corresponden a tres coatíes, tres mapaches, un lince, un ocelote y un zorro gris, especies que fueron rescatadas y atendidas en el Zoológico de Tamatán, donde recibieron atención especializada para garantizar su recuperación y eventual reintegración a su entorno natural.

Durante su estancia, cada uno de los individuos fue sometido a un examen clínico completo que incluyó la valoración de su estado general, condición corporal, parámetros fisiológicos y comportamiento, elementos fundamentales para determinar su viabilidad para la vida en libertad.

“El trabajo que realizamos en la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas está enfocado en la protección y recuperación de nuestras especies, cada liberación representa un esfuerzo coordinado y científico que garantiza que los ejemplares regresen en condiciones óptimas a su hábitat”, destacó el vocal ejecutivo, Eduardo Rocha Orozco.

Como parte del protocolo sanitario, se aplicaron tratamientos antiparasitarios de amplio espectro para combatir endoparásitos y ectoparásitos, así como terapias de soporte que incluyeron fluidoterapia en los casos necesarios, con el objetivo de estabilizar a los ejemplares y corregir posibles desequilibrios hidroelectrolíticos.

Además, se realizaron estudios complementarios como biometría hemática y perfiles bioquímicos, lo que permitió descartar enfermedades sistémicas y confirmar el adecuado estado de salud de cada uno de los animales.

“Estos procesos no solo implican la atención médica, sino también la evaluación del comportamiento para asegurar que puedan adaptarse nuevamente a su entorno natural, fortaleciendo así los ecosistemas de Tamaulipas”, agregó Rocha Orozco.

Una vez cumplidos los criterios clínicos, fisiológicos y conductuales, los ejemplares fueron considerados aptos para su liberación, contribuyendo así a los esfuerzos de conservación y manejo responsable de la vida silvestre.

Este trabajo se realizó en coordinación y con la autorización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

El funcionario señaló que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con la preservación de los recursos naturales y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la protección de la biodiversidad en la entidad.