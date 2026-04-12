Gobernador Durazo y Sedatu entregan escrituras y fortalecen certeza patrimonial en Sonora

En una acción coordinada para saldar una demanda histórica de las familias sonorenses, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, encabezó la entrega de mil 500 escrituras en Agua Prieta, garantizando certeza jurídica a familias que durante más de dos décadas no habían podido regularizar su patrimonio.

Durante la entrega, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, resaltó la importancia de la obtención de documentos que acrediten la propiedad de las personas.

“Hoy no estamos solo entregándoles un documento, estamos dándole certeza jurídica, estamos dándoles valor a su propiedad, porque una casa sin papeles no vale nada. Esto es una respuesta favorable a sus demandas, la entrega de escrituras que dan certeza jurídica de su patrimonio, y las viviendas bienestar. Esto es lo que caracteriza a los gobiernos de la Cuarta Transformación la atención integral a la gente, porque por el bien de todos, primero los pobres”, dijo Alfonso Durazo.

Por su parte, la titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, recordó que estas acciones forman parte del Programa de Vivienda para el Bienestar que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum y que también contempla el brindar certeza patrimonial a las familias que más lo necesitan.

“Este gobierno no termina su labor hasta que cada persona reciba lo que le corresponde. Desde el Gobierno de México sabemos que estas viviendas ya son suyas desde hace tiempo, las han habitado, las han cuidado, las han construido con el esfuerzo de cada día. Pero faltaba lo más importante: el respaldo legal que lo hiciera oficial. Ese pendiente es el que hoy estamos resolviendo aquí, en Agua Prieta”, dijo Vega Rangel.

Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, el gobernador recordó que en la entidad se construirán más de 65 mil viviendas nuevas.

En un evento posterior, la Sedatu y el Gobierno de Sonora conformaron el Comité Estatal de Proyectos Comunitarios en el Marco del Mundial Social México 2026, con la presencia de Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la organización del Mundial de Futbol.

Este Comité tiene la labor de rehabilitar y construir canchas de fútbol para las y los mexicanos, especialmente de las infancias y juventudes. La titular de la Sedatu, Edna Vega Rangel, detalló que en la entidad, se construyen y rehabilitan 200 canchas se las cuales 157 están a cargo del Gobierno de Sonora y 43 por parte de la Sedatu; de estas, 28 son nuevas y 15 rehabilitaciones.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, señaló que el Mundial Social conjuga dos acciones fundamentales: quitar el carácter elitista al mundial y buscar trascender el impacto turístico, económico y traducirlo en un beneficio social.

Estuvieron presentes: Víctor Rubén Guzmán Dagnino, director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable; los senadores de la República por Sonora; Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo; José Manuel Quijada Lamadrid, presidente municipal de Agua Prieta; Javier Lamarque Cano; presidente municipal de Cajeme; Fernando Rojo de la Vega, secretario de Bienestar en Sonora; Mónica Palacio García, representante regional de Insus en Sonora, Baja California, y Chihuahua; y Jesús Alfonso Montaño Durazo, titular de la oficina de Sedatu en Sonora.