Participa Tamaulipas en reunión plenaria binacional México–Estados Unidos sobre puentes y cruces internacionales

Washington, D.C.– La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, encabezó la participación de Tamaulipas en la Reunión Plenaria del Grupo Binacional México–Estados Unidos sobre Puentes y Cruces Internacionales, el foro oficial de diálogo, negociación y concertación de acuerdos en materia de infraestructura fronteriza entre ambos países.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la titular de Economía expuso ante autoridades federales, estatales y organismos binacionales la relevancia estratégica del proyecto de ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III, una obra prioritaria para fortalecer la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico de la frontera entre México y Estados Unidos.

Durante su intervención, Ninfa Cantú Deándar reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal con el fortalecimiento de la infraestructura estratégica binacional, el desarrollo económico regional y una visión de prosperidad compartida para América del Norte.

Señaló que, para Tamaulipas, la frontera representa una región de integración productiva, intercambio comercial, confianza mutua y oportunidades comunes, por lo que invertir en infraestructura fronteriza significa también invertir en competitividad y en mejores condiciones para el comercio y el crecimiento de la región.

La secretaria de Economía subrayó que la ampliación y modernización del Puente Internacional Nuevo Laredo III constituye una decisión estratégica para el presente y el futuro de la región, en un momento en que América del Norte enfrenta una coyuntura marcada por la reconfiguración del comercio global, la relocalización de cadenas productivas y la necesidad de fortalecer su competitividad logística.

Explicó que el proyecto permitirá incrementar la capacidad operativa del cruce, reducir cuellos de botella, agilizar los tiempos de traslado y dar mayor certidumbre al comercio binacional, al contemplar una ampliación que elevará su capacidad hasta 18 carriles en operación, con nueva infraestructura y mayor eficiencia logística.

Además, se dio seguimiento a los proyectos de los puentes Reynosa-Pharr, Reynosa-Anzaldúas, Río Bravo-Donna, así como a los nuevos puentes IV y V en Nuevo Laredo y a los trabajos de remodelación del puente colgante entre Ciudad Mier y Roma, Texas.

Durante su intervención, Cantú Deándar destacó la estrategia del gobernador en materia de seguridad para la frontera, con la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera con el estado de Texas, las cuales estarán ubicadas cada 25 kilómetros, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo.

A la sesión plenaria asistieron representantes de alto nivel de ambos países, entre ellos Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en Estados Unidos; Katherine Dueholm, representante de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos; Cristina Planter, directora general de Estrategia Diplomática para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Andrew Heller, acting commissioner de la General Services Administration (GSA); así como representantes de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Darío Reyes, director general de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Por parte de la delegación mexicana participaron también representantes de la Embajada de México en Estados Unidos, la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el Senado de la República, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Banobras, además de funcionarios de los gobiernos estatales de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que dio cuenta del alto nivel de coordinación institucional y la relevancia estratégica de los temas abordados.

Acompañaron a la titular de la dependencia Luis Cantú, subsecretario de Sostenibilidad, Comercio Exterior y Competitividad, y Víctor Lanza, director general de Planeación.