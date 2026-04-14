Afirma Américo Villarreal que el futuro energético de México está en Tamaulipas

En su participación en la Convención Nacional Petrolera, el gobernador Américo Villarreal destacó que Tamaulipas se consolida como pieza estratégica en el futuro energético de México, al concentrar una parte relevante del potencial energético nacional, además de contar con infraestructura clave y una ubicación privilegiada en la frontera con Estados Unidos y el Golfo de México.

Subrayó que el estado tiene ventajas competitivas como su red de puertos, carreteras, cruces fronterizos y su participación en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración hasta la exportación.

También resaltó el impulso a herramientas de planeación como el Sistema de Información Energética de Tamaulipas, orientado a fortalecer la toma de decisiones, la transparencia y la atracción de inversiones.

Entre los proyectos estratégicos mencionados destacan Trión en aguas profundas, el clúster de petróleo y gas y el Puerto del Norte en Matamoros, que consolidan al estado como una plataforma energética de alto nivel.

Finalmente, Villarreal enfatizó que el desarrollo energético debe traducirse en bienestar social, empleo y crecimiento económico para las familias tamaulipecas, bajo una visión de largo plazo que articula inversión, talento y desarrollo regional.