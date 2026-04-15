Con “Borrón y Cuenta Nueva”, Gobernador Durazo condona adeudos vehiculares de más de cinco años

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso con el bienestar y la economía de las familias sonorenses al anunciar un decreto de estímulos fiscales en materia de derechos vehiculares, que consiste en reducir al 100 por ciento recargos, multas y gastos de ejecución por adeudos de 2021 y años anteriores.

El mandatario estatal anunció el decreto de “Borrón y Cuenta Nueva” que beneficiará a más de 350 mil contribuyentes, equivalente a cerca del 32 por ciento del padrón vehicular estatal, el cual supera el millón 100 mil unidades.

Este programa que se realizará a través de la Secretaría de Hacienda, se implementará este estímulo fiscal para adeudos vehiculares: únicamente se cubrirán los últimos cinco años.

“El pago de impuestos es fundamental porque de los impuestos se nutre el presupuesto y a mi como gobernador del estado lo que me corresponde es garantizar que el ejercicio de ese presupuesto con austeridad, transparencia, honestidad y que se aplique en riguroso orden de las prioridades sociales”, comentó el gobernador Durazo.

El estímulo fiscal consiste en la reducción del 100 por ciento en los derechos vehiculares, incluyendo multas, recargos y gastos de ejecución en adeudos del 2021 y años anteriores, con el fin de apoyar a las familias sonorenses.

Los efectos del decreto serán aplicados de forma automática al momento de realizar la revalidación vehicular por medio de la agencia o subagencia fiscal, dentro del portal web oficial hacienda.sonora.gob.mx, o de los comercios y bancos autorizados, teniendo como único requisito tener vigente la licencia del estado de Sonora.

Se invita a los contribuyentes a no dejar pasar esta oportunidad y aprovechar el estímulo fiscal, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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