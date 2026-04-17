”Nadie se queda atrás en la transformación”: Durazo lleva becas y conectividad a Soyopa y Mazatán

Con el firme compromiso de garantizar el acceso a la educación, respaldar la economía de las familias y mejorar conectividad en las comunidades rurales, el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizó una intensa gira de trabajo por los municipios de Soyopa y Mazatán, donde impulsó acciones en materia educativa, social y de infraestructura.

En Soyopa, el mandatario estatal encabezó la entrega de becas del programa “Sonora de Oportunidades” a estudiantes de primaria, beneficiando a 61 alumnas y alumnos con una inversión de 134 mil 200 pesos. Durante el mismo evento, se entregaron apoyos del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP), consistentes en 100 tinacos, con el objetivo de mejorar las condiciones y asegurar el suministro de agua en las viviendas.

Como parte de su gira, el gobernador se trasladó a Mazatán, donde hizo entrega de 71 becas adicionales, con una inversión de 156 mil 200 pesos, reafirmando su compromiso con la educación de niñas y niños sonorenses. Asimismo, supervisó los trabajos de mantenimiento de la carretera estatal Hermosillo–Mazatán, obra en la que se destinan 6.8 millones de pesos para fortalecer la conectividad y la seguridad vial en la región.

"Y por eso este programa de becas, porque quiero que cada uno de estos niños, niñas tenga la oportunidad de crecer profesionalmente. De eso se trata, que sepamos que pueden. ¿Qué corresponde al gobierno del estado? Facilitar el acceso a oportunidades de educación y con esta pequeña beca ayudarles a que transiten con las menores limitaciones posibles su etapa estudiantil. Yo digo que la educación es la igualadora de las oportunidades profesionales. Si hay oportunidad de educarse, hay oportunidad de construir un perfil profesional que facilite el éxito en tu vida. De eso se trata.", expresó el mandatario estatal.

Destacó que, en lo que va de su administración, se han otorgado más de 606 mil becas en todo el estado, con una inversión histórica superior a los 3 mil 666 millones de pesos, consolidando a la educación como una prioridad fundamental de su gobierno.