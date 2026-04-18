El Cochórit se transforma en destino turístico de primer nivel con segunda etapa de Malecón: Gobernarnador Durazo

El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la segunda etapa del Malecón Turístico El Cochórit, proyecto estratégico que dará continuidad a la transformación de este importante espacio público en Empalme.

El mandatario estatal informó que esta nueva fase contempla una inversión estimada de 64 millones de pesos, con la construcción de 450 metros lineales adicionales, fortaleciendo el corredor turístico y ampliando la infraestructura para el disfrute de familias y visitantes.

Destacó que el inicio de los trabajos está programado para mayo de 2026, como parte de una visión integral para consolidar a Playa El Cochórit como un destino atractivo, accesible y competitivo en la región.

“Yo estoy seguro que el Cochórit se va a convertir en algún momento en un atractivo turístico que va a ayudar a mover la economía de Empalme”, expresó el mandatario estatal.

La segunda etapa incluirá la ampliación de espacios funcionales, con áreas de convivencia familiar, mejoras en la movilidad peatonal, así como la incorporación de equipamiento urbano que permitirá elevar la calidad de los servicios para la población.

Asimismo, se prevé continuar con acciones de paisajismo e infraestructura sustentable, integrando elementos que fortalezcan la imagen urbana y el aprovechamiento del entorno natural.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño subrayó que este proyecto no solo impulsa el desarrollo turístico, sino que también contribuye a la reactivación económica local, generando mejores condiciones de bienestar para las y los habitantes de Empalme.