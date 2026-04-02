Golpe al narcotráfico bajo estrategia Durazo: aseguran alrededor de 2 toneladas de cocaína en Sonora

En un operativo coordinado de vigilancia en la frontera y que confirma el combate frontal al narcotráfico, la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño logró el aseguramiento de dos toneladas de cocaína, además de la detención de dos personas en el puesto de revisión de San Luis Río Colorado.

Durante una inspección a un tractocamión con ruta de procedencia San Blas, Nayarit, y destino Tijuana, Baja California, elementos de la Guardia Nacional detectaron inconsistencias en la caja seca mediante tecnología de Rayos Gama, por lo que se realizó una revisión manual que permitió localizar mil 877 paquetes de cocaína, con un peso aproximado cercano a las dos teneladas.

En el lugar fueron detenidos Efraín "N", de 28 años, originario de Navolato, Sinaloa, y Jesús "N", de 23 años, originario de Villa Juárez, Navolato, Sinaloa. Asimismo, se aseguró un tractocamión marca Kenworth, color blanco, sin reporte de robo.

Este resultado refleja el impacto de los operativos coordinados del Gabinete de Seguridad de Sonora que se mantienen de manera permanente en puntos estratégicos del estado para frenar el trasiego de drogas y debilitar las estructuras criminales.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de mantener una estrategia firme y coordinada para proteger la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses.

Lo asegurado, así como las personas detenidas, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en San Luis Río Colorado, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.