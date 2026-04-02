Mantiene Tamaulipas vigilancia activa en playas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, el litoral tamaulipeco recibe a visitantes con playas limpias, vigilancia activa y sin afectaciones por presencia de hidrocarburo. Este jueves 2 de abril, tras recorridos de monitoreo en Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Soto la Marina, San Fernando y Matamoros, autoridades de los tres órdenes de gobierno confirmaron condiciones seguras para el disfrute de las familias.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, detalló que los recorridos efectuados por personal de la dependencia, en conjunto con la Procuraduría Ambiental y Urbana y diversas instancias, permitieron verificar que no hay riesgos para visitantes ni para el entorno natural.

En este contexto, el gobernador Américo Villarreal Anaya realizó un recorrido por playa El Mezquital, en Matamoros, donde saludó a turistas y constató directamente las condiciones del litoral. La visita reafirmó la confianza para quienes ya disfrutan de este periodo de descanso en la región del Golfo de México.

Por instrucción del mandatario estatal, continúan activas las brigadas de vigilancia y limpieza bajo un esquema de atención interinstitucional. Estas acciones se desarrollan conforme al protocolo encabezado por la Secretaría de Marina, en su carácter de Comandante de Incidente, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Procuraduría Ambiental y Urbana, la Secretaría de Bienestar Social, la PROFEPA, la SEMARNAT y organizaciones de la sociedad civil.

“Se mantiene una supervisión permanente en toda la franja costera para garantizar condiciones seguras. Nuestro compromiso es cuidar el entorno y brindar certeza a los comerciantes locales y las familias que visitan nuestras playas, especialmente en esta temporada”, destacó el titular de la SEDUMA.

Ante el arribo de residuos de hidrocarburo, principalmente en estado intemperizado, se han reforzado las acciones de monitoreo y recolección en distintos puntos del litoral. Estas características han facilitado su manejo, al encontrarse solidificados y dispersos, lo que permite una atención más ágil y efectiva.

La disposición final de los materiales recolectados se realiza conforme a los lineamientos establecidos por el Gobierno Federal, asegurando un tratamiento adecuado y responsable.

El funcionario señaló que con estas acciones, el Gobierno del Estado mantiene una postura de colaboración activa, priorizando la protección ambiental, la tranquilidad de los visitantes y la continuidad de las actividades económicas en las zonas costeras, en un momento clave para el turismo y el bienestar social de Tamaulipas.