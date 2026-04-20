Gobernador Durazo impulsa 470 obras públicas para atender rezagos en municipios de Sonora

Con el objetivo de dar respuesta a las demandas esenciales de la población en materia de obra pública y trabajar en una mayor dispersión de recursos financieros en favor de las comunidades y localidades, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la firma del convenio para el programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios.

El mandatario estatal explicó que este acuerdo, a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), busca lograr una participación abierta, equilibrada e inclusiva para la liberación de recursos destinados a la ejecución de 470 obras concertadas en los 72 municipios del estado, con una inversión de 150 millones de pesos, que representan un beneficio para 2.9 millones de personas en la entidad.

Con ello, mencionó que se favorecen con pequeñas grandes obras a las comunidades, a fin de abatir los rezagos en materia de infraestructura, como agua potable, alcantarillado, pavimentación, electrificación, rehabilitación de parques, mejoramiento de edificios escolares y públicos, entre otras necesidades.

“Tengo mucho interés en atender, en riguroso orden de prioridad, las demandas sociales, y este es el objetivo de este programa. Esas demandas sociales a veces son de manera directa, a veces son a través de Cecop, pero en general son a través de las y los alcaldes, quienes recogiendo el sentir de su propia gente nos hacen un planteamiento, y yo respeto siempre la prioridad que ustedes marquen a cualquiera de las obras contempladas en el programa”, indicó.

A través del programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios, en lo que va de la administración estatal, mediante la Cecop, se han destinado 609 millones de pesos para concretar más de 2 mil 600 obras en beneficio de toda la población sonorense.

En 2025 se liberaron recursos para 628 obras concertadas directamente a través de este programa, con un monto de 148 millones de pesos en beneficio de 903 mil 202 sonorenses.

Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Alejandra Castro Valencia, secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Melitón Sánchez Durazo, coordinador general de Cecop; Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo, senadores de la República por Sonora; Edna Sofía Rascón Luzanilla, presidenta municipal de Benito Juárez; y Luis Fuentes Aguilar, presidente municipal de Empalme.