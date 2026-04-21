Gobernador Durazo lleva 20 mil viviendas a Hermosillo con suelo gratuito e infraestructura

Sonora avanza con paso firme hacia la mayor transformación habitacional de su historia gracias a la gestión del gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien aseguró la tierra necesaria y las condiciones para que el Programa Nacional de Vivienda, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se traduzca en resultados concretos, con un total de 20 mil viviendas para Hermosillo y una meta estatal de 65 mil hogares rumbo a 2030.

El mandatario estatal destacó que en Hermosillo ya se construyen 3 mil 108 viviendas, y está por iniciar la edificación de 2 mil 400 más por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 5 mil 634 por el Infonavit en zonas estratégicas como Altares, Monteseris y Real de Minas, dando como resultado el avance actual de la capital de 11 mil 142 viviendas.

“Ya entregamos tanto a la Comisión Nacional de Vivienda como al Infonavit toda la tierra necesaria para la construcción de estas viviendas. El Gobierno del Estado aportó esta tierra, de tal manera que el costo de la tierra no impacta el precio de la vivienda”, enfatizó el jefe del Ejecutivo estatal.

Las viviendas contemplan departamentos de 65 metros cuadrados, diseñados como espacios dignos y adecuados para las familias sonorenses; además, por condiciones climáticas, los edificios serán de tres pisos en lugar de cuatro, adaptándose a la realidad de la capital.

Para garantizar servicios básicos y condiciones urbanas adecuadas, el Gobierno del Estado invertirá 113 millones de pesos adicionales en infraestructura, sumando este esfuerzo a la aportación de tierra que permitió que programa se consolidara en la entidad.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño enfatizó que este avance coloca a Sonora como referente nacional y que la suma de administraciones pasadas no alcanzará el nivel de vivienda que se construirá durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando que 33 mil 800 viviendas se entregarán durante su administración estatal.