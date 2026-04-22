Durazo y Sheinbaum modernizan y conectan carreteras en Sonora con inversión de más de mil 600 mdp

La red carretera federal libre de peaje se transforma en Sonora con el impulso del gobernador Alfonso Durazo Montaño y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al dar inicio en Ímuris a los trabajos de conservación y mantenimiento de esta rúa, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la conectividad, y el desarrollo económico de la entidad.



Durante el banderazo de inicio a los trabajos, el titular del Ejecutivo estatal explicó que para este programa se destinaron mil 632 millones de pesos que serán aplicados en mil 600 kilómetros de carretera en distintos puntos de la entidad, con acciones de conservación rutinaria y periódica de tramos, mantenimiento y reconstrucción de puentes, puntos de conflicto, y señalamiento horizontal.



El mandatario estatal mencionó que tan solo en el tramo Ímuris-Cananea se aplicarán 600 millones de pesos para la conservación del camino, acciones de bacheo, y mantenimiento en curvas, en beneficio del comercio, transportistas y viajeros que diariamente transitan por los puntos carreteros.



“Vamos a hacer una inversión de mil 632 millones de pesos, y vamos a arreglar mil 600 kilómetros de carreteras dañadas, algunas están más lastimadas que otros tramos, y por ello requieren mayor inversión”, indicó.



Con esta inversión se harán trabajos de rehabilitación y bacheo en los tramos Federal 2 Janos-Agua Prieta, Federal 2 Agua Prieta-Ímuris, Federal 2 Altar-Sonoyta, Federal 2 Sonoyta-San Luis Río Colorado, Federal 8 Sonoyta-Puerto Peñasco, Federal 14 Hermosillo-Moctezuma, Federal 15 paso por Empalme ramal a Carbó, ramal a Benjamín Hill, ramal a San Ignacio; paso por Magdalena acceso a Nogales, Federal 16 Hermosillo-Yécora, y Federal 17 Moctezuma-Agua Prieta.



El gobernador Durazo Montaño mencionó que, el conjunto de estas acciones permite elevar el nivel de servicios de la red carretera federal de Sonora, consolidando una infraestructura más segura, más eficiente, y acorde a las necesidades actuales.



En el marco de este evento se anunció la construcción de una plaza comercial que beneficie a los pequeños comerciantes que ofrecen sus productos a la orilla de la carretera, con la finalidad de que cuenten con un espacio seguro para desarrollar su actividad y vendan sus mercancías a quienes transitan por Ímuris.



Estuvieron presentes: Máximo Moscoso Pintado, director general del centro Sonora de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Heriberto Aguilar Castillo, senador de la República por Sonora; Celida López Cárdenas, secretaria de Sagarhpa; Lirio del Castillo Salazar, delegada de Capufe en Sonora; Jesús Leonardo García Acedo, presidente municipal de Ímuris; Javier Francisco Moreno Dávila, presidente municipal de Santa Ana; y Esmeralda González Tapia, presidenta municipal de Cananea.