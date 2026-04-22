Gobernador Durazo impulsa a futuras promesas del deporte a través de competencias estatales

Con el objetivo de promover la sana convivencia, el espíritu de competencia, el respeto, y los valores fundamentales entre las y los estudiantes, el gobernador Alfonso Durazo Montaño junto a Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, inauguró los Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica 2025-2026 edición “Dra. Margarita Lomelín Anaya”.

El evento se desarrollará del 21 al 24 de abril en Hermosillo, con la participación de mil 936 personas de educación primaria, secundaria y docentes, quienes competirán en deportes como ajedrez, atletismo, basquetbol 3x3, basquetbol 5x5, beisbol 5, futbol 5, handball, voleibol, futbol bandera y bádminton.

El mandatario estatal mencionó que este evento representa un espacio para celebrar la unidad, la inclusión y el talento de la comunidad escolar sonorense, en un ambiente de entusiasmo, respeto, y orgullo por representar a sus instituciones y municipios.

“La educación que inicia en casa y se consolida en la escuela, tiene en el deporte un complemento fundamental. El deporte es disciplina, es sentido de equipo, es saber ganar y saber perder, es caerse, y levantarse y seguir para delante, y eso espero que ustedes hagan en estos juegos aquí Hermosillo, pero sobre todo en Jalisco, y regresen acá con más medallas y vuelvan a llenar de orgullo a las y los sonorenses, no solo a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, todas, todo aquel sonorense con independencia de la relación con alguna, con alguno de ustedes nos sentiremos orgullosos de que ustedes obtengan una medalla”, indicó.

Angélica Noemí Juárez Pérez, reconoció el trabajo que el gobernador Alfonso Durazo Montaño lleva a cabo en la entidad para la promoción del deporte, con acciones que se vuelven un componente esencial del sistema educativo.

El mandatario estatal recordó que en los juegos nacionales del año pasado Sonora obtuvo 54 medallas, y mencionó que de igual forma en 2026 las y los jóvenes que regresen con una presea y mantengan o incrementen esos resultados, serán acreedores a una beca por parte del Gobierno de Sonora.

Este encuentro fortalece la identidad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia, reconociendo el esfuerzo, la disciplina, y la dedicación de niñas, niños, y jóvenes que, a través del deporte, desarrollan habilidades físicas, sociales, y emocionales.

En esta ocasión se reconoció a la doctora Margarita Lomelín Anaya, originaria de Caborca, quien es una profesional de la educación física de alto nivel académico, cuya trayectoria ha estado basada en el entusiasmo, el compromiso, y la vocación de servicio hacia la propia educación física y el deporte escolar.

Estuvieron presentes: Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Alejandra López Noriega, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora; Erubiel Durazo Cárdenas, director general de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora; Beatriz Cota Ponce, subsecretaria de Educación Básica de Sonora; Guadalupe Valdez Solís, titular de la Oficina de Enlace Educativo del Estado de Sonora; María Dolores del Río Sánchez, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno; Héctor Ernesto Félix Tabardillo, secretario general de la sección 28 del SNTE; Jesús Javier Ceballos Corral, secretario general de la sección 54; y Marcela Valenzuela, presidenta de la comisión del deporte del Congreso del Estado de Sonora.