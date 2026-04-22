Gobierno de Tamaulipas refuerza vigilancia ambiental en Sistema Lagunario del Sur tras reporte de mortandad de peces

Ecosistema se encuentra sano y bajo supervisión permanente

Ciudad Victoria, Tamps. - En una acción coordinada y oportuna, el Gobierno de Tamaulipas desplegó un operativo interinstitucional de monitoreo en el sistema lagunario del sur del estado y en el Estero El Camalote, con el propósito de salvaguardar los ecosistemas acuáticos ante los reportes de mortandad de peces registrados en la zona.

La intervención es encabezada por la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Estado y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la zona conurbada (Comapa Sur).

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que este fenómeno responde a condiciones hidrológicas específicas:

* Derivado de los niveles previos del sistema lagunario, grandes volúmenes de agua dulce —provenientes de la tormenta “Barry”— fueron vertidos hacia la Laguna de la Costa, arrastrando especies de agua dulce como tilapia, plateado, bobo y pez diablo.

* El 21 de marzo de 2026, el Estero El Camalote alcanzó una cota de 1.00 msnm, lo que interrumpió el aporte de agua dulce hacia dicha laguna. Esta situación permitió que las mareas y el flujo del río Pánuco incrementaran los niveles de salinidad en la Laguna de la Costa.

* Como consecuencia, las especies de agua dulce no toleraron las nuevas concentraciones salinas y, al intentar retornar a su hábitat, se encontraron con el sistema de diques del estado —con capacidad superior a 676 millones de metros cúbicos—, lo que limitó su movilidad y derivó en su mortandad al quedar confinadas en agua salobre.

Desde las primeras horas del sábado, personal técnico realizó recorridos acuáticos de vigilancia y reconocimiento en puntos estratégicos del sistema lagunario, con especial atención en el Estero El Camalote, dada su conexión con el río Tamesí y su proximidad a zonas de captación de agua.

Durante estas labores, especialistas efectuaron mediciones de parámetros fisicoquímicos fundamentales para la evaluación de la calidad del agua, como conductividad eléctrica y pH, mediante equipos de alta precisión. Estos indicadores permiten identificar posibles alteraciones que pudieran afectar la vida acuática y el equilibrio ecológico.

Los resultados preliminares muestran condiciones estables y dentro de rangos normales. En el Estero El Camalote no se detectaron anomalías en la fauna ni alteraciones visibles en el ecosistema.

De igual forma, en la zona frente al dique 02, del lado de agua dulce, los valores se mantuvieron uniformes, con variaciones menores que no representan riesgo ambiental. Estas mediciones confirman que, en amplias áreas del sistema, las condiciones del agua se mantienen estables, lo que brinda certidumbre sobre la salud del entorno.

No obstante, el monitoreo permitió identificar puntos específicos en la Laguna de la Costa con niveles más elevados de conductividad, asociados a procesos naturales de mezcla entre agua dulce y salobre. De acuerdo con los especialistas, estas variaciones no implican necesariamente contaminación; sin embargo, serán objeto de seguimiento puntual para descartar cualquier impacto adverso.

En todos los sitios analizados, los niveles de pH se mantuvieron dentro de rangos ligeramente alcalinos, sin registrar cambios extremos que comprometan la vida acuática. Asimismo, se determinó que las variaciones observadas en el fondo de los cuerpos de agua corresponden a la dinámica hidrológica propia del sistema.

El Gobierno de Tamaulipas reitera que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de vigilancia ambiental, orientada a prevenir riesgos, atender contingencias y preservar los recursos naturales del estado. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha sido fundamental para responder con oportunidad y rigor técnico ante cualquier señal de alerta.

Se mantendrá el monitoreo continuo en la zona, así como el análisis de la información recabada, con el fin de garantizar transparencia y brindar certeza a la población. Con ello, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las y los tamaulipecos.