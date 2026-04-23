Fortalecen coordinación binacional en salud pública en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La secretaria de Salud del estado, Adriana Marcela Hernández Campos, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Salud Fronteriza México–Estados Unidos (CSFMEU), a través de su Oficina de Alcance en Tamaulipas, con el objetivo de conocer su agenda estratégica y establecer mecanismos de coordinación que fortalezcan la respuesta en salud pública en la entidad.

El encuentro permitió avanzar en la articulación de esfuerzos institucionales, optimizar recursos y consolidar acciones de alto impacto, particularmente en materia de prevención, detección oportuna y atención comunitaria en zonas prioritarias del estado.

Durante la reunión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Salud, se presentaron avances y resultados de las campañas implementadas por la CSFMEU, destacando la instalación de módulos de atención preventiva, la realización de tamizajes comunitarios y la colaboración con instituciones públicas y privadas.

Asimismo, se resaltaron acciones estratégicas como la gestión y entrega de equipo de diagnóstico molecular GeneXpert al Centro Regional contra la Tuberculosis en Reynosa, lo que fortalece la capacidad diagnóstica mediante pruebas rápidas y de alta precisión para la detección oportuna de enfermedades prioritarias, como la tuberculosis.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y a la toma de decisiones informadas en materia de salud pública, en beneficio de la población tamaulipeca.

La CSFMEU destacó que los retos actuales en salud pública requieren liderazgos sólidos, coordinación efectiva y decisiones basadas en evidencia, por lo que reiteró su disposición para contribuir desde su experiencia operativa en territorio.

En este contexto, se planteó la importancia de establecer una ruta de trabajo conjunta, medible y sostenible, que permita ampliar la cobertura de servicios preventivos, fortalecer la vinculación interinstitucional y generar resultados tangibles para la ciudadanía.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas reafirma que estas acciones se alinean con la visión del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a consolidar un modelo de atención basado en la colaboración, la eficiencia y el bienestar de la población, fortaleciendo alianzas estratégicas que mejoren la calidad de vida, especialmente en la región norte del país.