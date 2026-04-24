Gracias a la estrategia de Durazo, mejora la percepción de seguridad en Sonora

La estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, muestra una marcada tendencia a la baja en la percepción de inseguridad en Sonora, con una reducción del 23 por ciento en tres municipios durante marzo de 2026, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Dichos logros convergen con la estrategia nacional de paz que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirán mantener una tendencia positiva durante 2026 con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Sonora, en armonía con la legislación federal.

Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se destaca que en Hermosillo la percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más pasó de 61 por ciento en diciembre de 2025 a 47.8 por ciento en marzo de 2026, lo que representa una disminución de 13.2 puntos porcentuales.

En Nogales se mostró una mejora al reducir su percepción de inseguridad del 45 por ciento a 38.2 por ciento en el mismo periodo, equivalente a una disminución de 6.8 puntos porcentuales, resultado del trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales.

En Ciudad Obregón, la percepción de inseguridad tuvo una disminución al pasar del 88 por ciento al 84.2 por ciento, lo que representa una mejora de 3.8 puntos porcentuales en comparación anual. Esta tendencia reafirma los esfuerzos coordinados entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad.

Estos resultados reafirman el compromiso del Gobierno de Sonora por mantener la estrategia de paz, a través de acciones que generen entornos de armonía, sana convivencia y tranquilidad en todos los municipios del estado y se traduzcan en mayor confianza y sensación de seguridad entre las familias sonorenses.